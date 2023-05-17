電動的士｜現有5部獲准營運　今年將有首個快速充電站用地招標

政府兩年前設定目標，要在2050年前在香港達致車輛零排放，最新一份施政報告和財政預算案都有就推動電動的士提出建議。環境及生態局局長謝展寰今曰（17日）書面回覆立法會質詢時表示，截至上月底全港共有5輛純電動的士獲准營運，同期新能源運輸基金共批出26輛電動的士的試驗。

此外，政府已成立跨部門工作小組商討適合提供快速充電服務的選址安排，預計今年內開始為首個油站轉型為快速充電站的用地進行招標。



▼2022年8月31日 比亞連電動的士▼



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謝展寰今日書面回覆立法會選委會界別議員譚岳有關電動的士推動情況的質詢時表示，環境局在2021年3月推出《香港電動車普及化路線圖》，引領香港達致2050年前車輛零排放的目標，去年10月施政報告訂下要在2027年年底前投入約3,000輛電動的士的中期目標，及後在今年2月財政預算案中建議，為的士業界提供「百分百擔保的貸款計劃」以鼓勵的士車主將現有的士替換為純電動的士。

26輛電動的士試驗中 近九成為新一代電動的士

謝展寰表示，截至今年4月底，全港共有5輛純電動的士獲准營運，佔全數18,163輛的士少於1%。又指政府一直鼓勵的士業界透過「新能源運輸基金」的資助試驗新一代電動的士，該基金截至上月底，共批出26輛電動的士的試驗，其中23輛為新一代電動的士，當中有2輛市區的士已分別於去年9月及今年1月開始營運。

境及生態局局長謝展寰表示，今年將有快速充電站用地招標。（資料圖片／李澤彤攝）

他表示，政府已成立跨部門工作小組，商討適合提供快速充電服務的加油站及加氣站選址安排和必要條件，局方正與有關政府部門商討用地租約的安排，預計今年內開始為首個油站轉型為快速充電站的用地進行招標。

油站轉型快速充電站用地 今年內招標

謝展寰指出，政府通過經濟誘因推廣使用電動商用車，包括全數豁免首次登記稅，企業購買電動車（包括電動的士）的開支，亦可於買車首年在計算利得稅時全數扣減。

其中在「新能源運輸基金」的「試驗申請」下，合資格的士車主可獲資助每輛電動的士與傳統的士售價的差價，或電動的士售價的一半，以較高者為準。該基金亦會資助充電裝置（包括充電器及其安裝）費用的75%，相關的資助會以實報實銷的方式發還。

在「試驗申請」下新增電動的士充電模式試驗項目，支援的士業界試驗最適合其運作的充電模式。每個申請人的資助上限為2,000萬元，或項目總支出的75%（以較低者為準），政府正制定資助框架，適時公布申請細節。