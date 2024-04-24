說起「遙距醫療」，你會有甚麼聯想呢？把既有的醫療程序電子化、提供視像會診就是遙距醫療嗎？遙距醫療是醫管局近年的重點發展方向之一，透過資訊科技的協助，合適的病人毋須前往醫院或專科門診，便可得到服務。遙距醫療既能為病人和醫護人員帶來便利，又能令資源更有效運用，因此我對於遙距醫療的發展充滿憧憬。今次就分享我對未來遙距醫療的一些願景，說不定再過一段時間，遙距醫療的發展會有更多可能性。



撰文：醫院管理局九龍西醫院聯網總監羅振邦醫生



「遙距醫療」並不只是把既有的醫療程序電子化、提供視像會診，隨著科技普及，相信有更多可能性有待發掘。

願景一：改變溝通模式

隨著科技發展，不少人與人之間的溝通已轉移到網上進行。正如消費者對產品有疑問，彈指之間就能透過通訊軟件、網上客戶服務助理等不同渠道尋求協助。這種便利值得未來的遙距醫療借鏡——以視像診症代替面對面會診，同時提供更多渠道讓病人與醫護人員溝通，不單省卻病人及家人舟車勞頓和等候的時間，亦能提高醫療效率。

願景二：網上發放報告結果，並預約後續跟進服務

大家有試過到醫院接受簡單檢查後，要另外抽時間到醫院聽取報告內容嗎？若果病人無大礙或情況穩定，我們又能否把報告、醫生的醫矚和簡單講解，透過網上平台向病人發放呢？倘若病人有需要作後續跟進，醫生亦可即時為病人轉介所需服務，例如日間醫療或護士診所等，病人只需於系統內預約時間即可。如此一來，醫生有更多時間照顧有迫切需要的病人，而病情相對不危急的病人則不用特別來醫院一趟，亦能得到相應跟進。

願景三：及早提供病情資訊，讓病人及家屬有更多時間了解

現今資訊發達，不少病人得知患病後都會從網上搜集更多資訊，以深入了解和作出應對。如果我們預先把初步的病情、相關疾病介紹和護理教育等資訊，透過網上通訊及早告知病人及家屬，讓他們有更多時間預先了解有關疾病，會見醫生時就能有更深入和針對性的討論。

要是能透過通訊軟件預先發放病情資訊，讓病人及家屬有更多時間預先了解，或能提升會診時的質素。

長遠而言，遙距醫療只會愈來愈普及，再加上運用人工智能協助診症，以提升工作效益和改善病人體驗，也會是發展方向。以上都是我對未來遙距醫療的一些想法，要一一實現當然需要多方面配合，例如市民和醫護人員的接受程度，亦要有完善和可靠的資訊科技系統配套等，這個演化過程將需要投入時間和資源方能成事。不過我相信，遙距醫療發展成為另一種嶄新的醫療模式，只是時間問題，我們拭目以待吧！

醫院管理局。（資料圖片）

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

