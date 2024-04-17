時值一年再接再厲　赴英招聘廣納人才

四月天，杜鵑花盛開，正是公開考試的季節。香港中學文憑考試DSE上星期開考，莘莘學子埋首苦讀為自己心儀學科和夢想打拼，希望能夠於考試創出佳績，在此祝願各應屆考生考試順利，發揮表現。



撰文：醫院管理局聯網服務總監鄧耀鏗醫生



醫管局會積極到不同國家和地區推廣，招募更多合資格非本地培訓醫生及不同職系的專業人士，透過特別註冊或有限度註冊計劃加入香港公營醫療體系。﹙醫管局圖片）

去年四月我們首次於海外舉行招聘會，親身到英國倫敦向當地醫科生介紹醫院管理局的工作。時值一年，我們舉辦的招聘活動反應正面，接到的職位申請書為數不少。本星期我們將與香港駐倫敦經濟貿易辦事處和英國香港醫學會合作，，分別於英國倫敦及曼徹斯特舉行兩場招聘會，屆時將向當地醫科生、醫科實習生、受訓醫科生及專科醫生等對象，講解透過有限度註冊、特別註冊等途徑回港執業，以及在本港專科培訓機會，希望有更多非本地培訓醫生回港加入公營醫療體系。

醫管局去年底成立的「環球醫療人才招聘中心」負責統籌非本地培訓醫療人才的招聘工作及交流計劃，除了醫生，亦致力吸納來自不同城市的醫療人員，擴大本港公營醫療體系的人才庫。過去一年，我們已經有約200名符合招聘條件的非本地培訓醫生完成面試並獲聘用，主要來自英國及澳洲，亦包括美加、荷蘭、愛爾蘭、馬來西亞、印度、台灣及南非。

年輕人放眼世界，出國讀書增廣見聞是常有之事。高中學生的升學途徑眾多，預早鋪路到海外升學的應屆考生，或者已在外國升學的學生，勇於踏出國門、遊歷世界，相信可於海外學習的旅程上開闊眼界、吸收經驗，期望你們學成歸來回饋社會、造福社群。

至於考獲佳績、心儀入讀本地大學醫科的同學，期望你們在本港大學畢業後加入醫管局，成為我們一份子，以自己的知識及能力回饋社會。

醫管局去年首次在海外舉行招聘會並反應正面；今個星期會再接再厲，重回英國倫敦及曼徹斯特舉行兩場招聘會。﹙醫管局圖片）

在未來日子，我們會繼續全力招攬，積極前往不同國家和地區進行推廣，透過特別註冊或有限度註冊計劃招聘更多合資格非本地培訓醫生及不同職系的職位，加入香港公營醫療體系，應對服務需求增長；醫管局亦已設立不同平台供有興趣人士查詢。

有關環球醫療人才匯聚計劃的資訊，可瀏覽醫院管理局網站：https://www.ha.org.hk/visitor/ha_visitor_index.asp?Content_ID=273802&Lang=ENG

或透過WhatsApp / WeChat +852-9333 2039 查詢。

醫院管理局。（資料圖片）

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

