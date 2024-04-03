中西醫協作服務新里程

香港醫院管理局（醫管局）的中西醫協作服務於今年首季迎來突破性發展，有關服務已擴展至全港七個醫院聯網轄下26間公立醫院，指定服務點由原來8個大幅增加至現時共53個，並涵蓋四個病種──中風治療、肌肉及骨骼痛症、癌症紓緩治療及癌症治療先導項目，可謂已邁進新里程。



中西醫協作服務能達至今天的重要成果，有賴政府以及18區中醫診所暨教研中心（中醫診所）的支持。為探索嶄新的住院服務中西醫協作模式，以打破過往香港中醫以門診為主的服務模式，我們與18區中醫診所緊密合作，由診所選派有經驗的註冊中醫師於指定醫院服務點，為指定病種的合適住院病人提供中醫治療服務。



撰文：醫管局總行政經理（中醫）黃巧雲



18區中醫診所選派有經驗的註冊中醫師，在指定服務點為病人提供中西醫協作治療。（醫管局圖片）

回首這些年累積的經驗，當中最大得着便是構建適用於香港的中西醫協作模式。作為國際窗口，香港的醫療服務水平在全球向來獲得廣泛肯定，西醫專業具卓越成就，同時中醫藥發展亦有源遠流長的歷史，兩者對不同症狀均有其優勢治療方法。在如此獨特的環境下，我們不斷探索如何善用法例法規，加強雙方合作和專業互補以讓病人能同時接受中西醫治療，體現中西醫在治療上的協同效應。

中西醫協作過程中，中醫和西醫團隊會共同巡房，為病人制訂臨床治療方案及進行個案討論。（醫管局圖片）

在中西醫協作服務的框架下，中醫和西醫團隊會就選定病種共同制訂臨床方案，組成專家小組檢視臨床方案內的中西藥安全和制訂指引。中醫與西醫會共同評估和治理病人，並參與巡房和會診，以及定期進行個案討論，確保病人得到適切的治療。透過累積中西醫協作經驗，更提升了本地中醫師住院服務臨床專業水平。

在整個治理病人過程中，最重要是以病人為中心，全面關顧病人安全及治療成效。曾經有一位因中風入院的婆婆，她初時因身體限制而情緒低落，一直對其治療過程感到沮喪，為此中醫及西醫團隊共同對她悉心照顧，中醫師為需臥床的她進行針灸治療改善她的症狀，約兩星期後她已由原來的手不能抬，改善至可自行拿起食物，病情好轉令她對其康復路信心大增，她的笑容亦令中西醫團隊大為鼓舞。由此可見，中西醫協作對病人有所裨益，我們也樂見病人的反應正面。

醫管局於今年首季擴展中西醫協作服務至26間公立醫院，其指定服務點由8個大增至53個。（醫管局圖片）

截至今年2月，中西醫協作服務的住院服務量已超過4.4萬人次，我們深信擴展服務後將令更多病人受惠。展望未來，我們將探討更多具中西醫協作治療優勢的新病種，包括老年退化性疾病和呼吸科疾病等。醫管局會繼續配合政府的政策方向，以「多角度、多病種」、可持續發展的方向構建中西醫協作模式，配合國家中醫藥發展方向，將中西醫協作的成果向世界展示，將中醫國粹推向國際。

醫院管理局。（資料圖片）

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

