四十年，數算著14,600個日與夜，是一段不長亦不短的歲月。成立於1984年的威爾斯親王醫院，屹立於沙田銀城街30號，今年已屆不惑之齡。由當初服務區內數萬名居民，發展一日千里，時至今日，輻射新界東逾百萬人。每年處理日間就診人次超過166萬，外展服務量超過9萬人次，急症室服務人次超過14萬。



撰文：新界東醫院聯網總監及威爾斯親王醫院行政總監鍾健禮



近年面對人口老化及需求量急增壓力，威院發揮仁者無敵、勇者無懼的精神，繼續迎難而上。當中來自中大醫學院的支持功不可沒。威院是中大醫學院的教學醫院，猶如一對最佳拍檔，共同肩負培訓醫療人才、領導醫學研究的使命；至今聯同中大醫學院培訓逾五千名醫護人員，為醫院培育源源不絕重量級教授人才及醫護新血。雙方透過經驗分享，推動學術交流，引入嶄新科技及進行大型研究項目，攜手提升醫療專業水平。

中大醫學院的人才庫，多年以來成就了威院精英薈萃。江山代有人才出，包括多位中大校長、中大醫學院院長及部門系主任等等，星光熠熠，更不斷湧現「青出於藍」的後浪，不能一一盡錄。早前我們為了打響威院四十週年慶典的頭炮，邀請中大醫學院的教授、醫生們與威院不同部門員工一同拍攝大合照，還加插生動航拍短片，待短片製作完成後，將擇日公諸同好。

威院慶祝40週年啟動禮（醫管局圖片）

說起四十年的慶祝活動，一班籌委會成員可謂絞盡腦汁，敲定一連串配合員工、病人及社區夥伴喜好的節目，例如社區巡迴展覽、健康日、心意咭設計比賽、員工嘉年華等，務求「獨樂樂、不如眾樂樂」，與各界友好打成一片。

筆者早前有幸與威院前四任院長共聚話當年，掀起思緒萬千。感謝前輩們為威院奠定堅實基礎，讓我們得享今天成果。威院積極引入先進醫療設備，包括本港首間公立醫院設置機械臂手術系統、首台True Beam放射治療系統、首部術中電腦斷層掃描儀、骨科率先引入混合實境技術配合智能眼鏡等。威院更是全球首間醫院實施「無創性產前診斷技術」、擁有達世界級水平的內窺鏡黏膜下剝離術、優於國際水平的深切治療部服務、完成亞洲首個一站式多部位胸腔主動脈手術兼成效顯著、連續多年獲頒「愛嬰醫院」稱號……統統都來之不易。

威爾斯親王醫院40週年標誌（醫管局圖片）

為配合日趨殷切的醫療服務需求，威院未來更要不斷裝備及完善自己，如火如荼地展開第二期重建工程，樓高19層的「住院新翼大樓」將於2029年落成，將增加空間及病床。我們亦緊貼醫療科技發展，持續引進智慧醫療儀器及設備，例如數碼病房工作間、指揮中心及病人實時定位追踨等，將急症室、入院、病房的資料數據一環緊扣一環，全面聯動，縮減輪候時間，惠及病人。

40歲，是正午驕陽，亦是嶄新的起點。威院將繼續立足沙田、香港，與全體員工、中大醫學院、一眾社區夥伴及市民攜手並肩、繼往開來，一同開啟全新篇章。

醫院管理局。（資料圖片）

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

