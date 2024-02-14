孝順令人福壽雙全？

撰文：01醫務所
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新春伊始，恭祝各位看官身心康泰、福杯滿溢！

說起「福」，不得不提康熙御筆的「天下第一福」。

康熙皇帝早喪父母，是嫲嫲孝莊皇太后把他撫育成人，所以感情深厚。康熙十二年，皇帝為嫲嫲籌辦六十大壽慶宴。可是嫲嫲老病復發，所有太醫有如熱鍋上螞蟻，束手無策。幸而皇帝找到「承帝事請福續壽」之治療良方，即天子聖上乃萬福萬壽之尊，號令天下，因而可以向上天「請福續壽」。

為了嫲嫲，康熙決定一試，於是齋戒沐浴三日三夜，敬虔祈求嫲嫲福壽安康。然後他凝神閉氣，揮筆寫成「福」字，並蓋上「康熙御筆之寶」印璽。

嫲嫲自此竟然痊癒了，於是請來一批巧匠將這個「福」字打造在石碑上，更被視為吉祥之物珍藏在皇宮中。

撰文：九龍東醫院聯網總監楊諦岡醫生

康熙帝御筆「天下第一福」。(網上圖片)

康熙御筆下的這個「福」字蘊含奧妙。其字右半部正好是王羲之《蘭亭序》中「壽」字的寫法。其字形又窄又長，民間稱之「長瘦（壽）福」。康熙將福、壽拼在一起，被民間稱為「福中有壽，福壽雙全」。而福右下方的田部沒有封口，意味着「鴻福無邊」。

縱觀而言，今天香港人都嚮往健康安老，而長壽這個條件早已達到。根據世界衛生組織（WHO），香港人預期壽命處於「80後」，不少人相信原因乃香港醫療早已達發達國家水平，並擁有優良設施和資源，有助於提高人們的健康水平和壽命。然而，由於每人都是獨特的，個人生理和環境、飲食習慣、生活方式、特別是醫療保健，都要多方關注，才能奏效。

今時今日資訊發達，但不少照顧家中長者的朋輩，仍然未曾廣泛使用醫管局網上的智友站（Smart Patient)。專門為病友而設的「智友站」，讓病者及其家屬在這網上平台，取得疾病資訊、自理貼士、一般手術與檢查程序前的準備及有關社區資源，從而加強他們疾病管理和自我照顧的能力，祈盼健康長命一百歲。

新一年，祝福大家健康幸福！

聖經有云：「要孝敬父母，使你得福，在世長壽。」這是第一條帶應許的誡命。（以弗所書6:2）。康熙終年68歲，壽終正寢。雖然歷史學家對康熙駕崩仍眾說紛紜，有說是被迫陷入奪嫡之禍遭人陷害，但以當時68歲之高齡，康熙皇帝亦可以算是非常長壽。縱使今日科學未能實證孝順父母可以帶來自己健康安老，但通過關心長輩身心狀況，就必定會令自己裨益，因為從中學習到的預防及照顧疾病知識，更可以令自己早點籌劃強身健體之路！

各位看官，請立即加倍關心身邊長輩；醫管局智友站必可以成爲這路上的好幫手。

最後，祝福大家新年健康幸福！

醫院管理局。（資料圖片）

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。

「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

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