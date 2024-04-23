4.22走塑｜食肆用劣質外賣餐具惹非議　環團促選用適合產品

第一階段管制即棄膠餐具措施昨日(22日)開始實施，不少市民反映木製或紙製環保餐具容易變軟或爛，使用感不佳。有環保團體認為，餐廳作為產品提供者有責任選用適合的環保餐具，由於現時屬措施實施初期，相信部份餐廳仍在尋找合適的代替品，市民有討論屬好事，讓業界知道甚麼餐具更為適合。



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綠色和平：食糯米雞應用筷子 用膠匙羹與紙匙羹一樣困難

綠色和平項目主任譚穎琳表示，塑膠餐具存在已久，市民對塑膠餐具有一定的依賴，但看到業界有逐步改善，推出不同設計代替膠餐具，例如使用可揭開的蓋代替飲管。她指，餐廳作為產品提供者有責任選用適合的環保餐具，她舉例，有指紙匙羹難以勺糯米雞，但其實膠匙羹亦在勺糯米雞飯亦有一定的困難， 因此筷子為最好的餐具。

不過，她指現為措施實施初期，相信部份餐廳仍在尋找合適的代替品，市民有討論屬好事，讓業界知道甚麼餐具更為適合。

綠色和平項目主任譚穎琳表示，市民對塑膠餐具有一定的依賴，但看到業界推出不同設計代替膠餐具。（曾凱欣攝）

綠色和平劉祉鋒：政府最終目標以「重用代替即棄」餐具

綠惜地球總幹事劉祉鋒表示，食肆有責任選擇合適的餐具，他提到有食肆提供的紙容器太劣質需要用兩層「墊底」，其實亦為一種浪費，「唔係重用（餐具），都揀好啲啲（嘅餐具）。」他表示，明白食肆以及市民難以在短期內改變習慣，因此使用質素較好的環保餐具，可減少浪費；長遠而言，最好是市民自備餐具，或餐廳提供租借重用餐具。

他強調政策最終目的是希望市民以「重用代替即棄」，期望政府可以投放更多資源宣傳重用餐具，同時資助業界尋找外判洗碗服務，以鼓勵餐廳使用重用餐具。

業界未來需看重餐具質素 切肉扒應用竹製餐具

環保餐具供應商「師兄供應」創辦人葉柏麟表示，飲食業界較為看重價錢，但相信未來亦會看重質量，「用唔到，都要解決㗎。」他指木製餐具可用於大部份有菜汁的飯菜，需要切開的食物如肉扒，比較適合用竹製餐具，而有湯的食品只可用紙製餐具，因為只有紙製物料才可以整出弧度，以承載湯。除了物料外，他又提醒餐具的種類亦受影響，例如弧度較深的匙羹屬湯匙，較為受力，不適合用於勺飯。

葉柏麟指，部份餐廳採購部在測試餐具時未能確切地模擬到顧客用餐時的情況， 令替代餐具未必適合市民使用，相信餐廳未來會更注重餐具的質素。

黃家和贊同收餐具費：把選擇權給食客

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，餐廳揀選環保餐具時成本一定為最大考量，但質量與成本往往會掛鉤。現時部分餐廳收餐具費，他認為把選擇權給予食客，讓食客選擇是否需要使用環保餐具，若市民希望使用較高檔次的環保餐具，就需付較貴的餐具費，同時，餐廳亦可減輕成本負擔。