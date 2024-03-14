前支聯會成員拒提交資料被定罪　上訴被駁回　兩人須即時服刑

前支聯會副主席鄒幸彤、常委鄧岳君及徐漢光，涉拒按警方國安處要求提交資料，被控《國安法》實施細則的「沒有遵從通知規定提供資料罪」。3人不認罪，經審訊後被裁定罪成，判囚4.5個月。他們早前就定罪及刑期提上訴，質疑警方須證明支聯會是「外國代理人」，才可發通知書要求3人提交資料。高院法官黎婉姬今（14日）駁回3人的上訴，原獲保釋等候上訴的鄧岳君及徐漢光須即時入獄服刑。



上訴人為鄒幸彤、鄧岳君及徐漢光。

3人早前上訴時質疑，根據《國安法》實施細則附表5，國安處可向「外國代理人」發出通知書，要求該人或組織發出通知書。惟國安處沒有證據證明支聯會是「外國代理人」，只稱有「合理理由相信」支聯會是「外國代理人」，原審裁判官羅德泉裁定毋須證明支聯會是「外國代理人」屬錯誤詮釋法律。

3人亦指原審批准控方以「公眾利益豁免權（PII）」為由，大幅隱去國安處調查報告，以及國安處向保安局局長申請發出通知書的文件內容，包括支聯會是哪個外國組織的「代理人」，辯方只能嘗試作出猜測；原審又容許國安處署理高級警司洪毅作供時，自行按答案會否披露PII內容去決定回答問題與否，導致3人無法獲得公平審訊。

案件編號：HCMA99/2023