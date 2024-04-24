審計報告｜資優學苑申請減　僅半數完甄選課程　部份課程完成率低

最新一份審計報告指出，提供資優教育服務的香港資優教育學苑（學苑），其學員申請情況不踴躍。在處理學生檔案評審紀錄時，學苑亦並不經常遵從就學生檔案評審所發出的指引。學苑在近三個學年舉辦課程中，部份課程的完成率亦偏低。



署方建議，學苑須遵從指引，任何偏離指引之處，均應基於充分理據並須備存文件記錄；就資優學生課程的整體完成率，則應訂立目標，將目標納入三年工作計劃中，同時監察資優學生課程的完成率。



最新一份審計報告指出，提供資優教育服務的香港資優教育學苑（學苑），其學員申請情況不踴躍。（學苑網站）

學員申請不踴躍 2022/23學年按年減5.7%

審計報告指，學苑學員申請情況不踴躍，2022/23學年到的申請宗數為11,822宗，較上一學年的12,538宗為少。其中由學校提名及家長提名的申請，均較上一學年有所減少，而其他途徑接獲的申請的百分比均偏低。

審計署發現在近五個學年，在1,103所學校中，有347所、即逾三成學校並無提名學生申請成為學苑學員。審計署建議學苑需聯同教育局，就部分學校在提名資優學生方面反應冷淡的情況，應針對情況採取措施，並採取進一步措施推廣學校提名以外，識別資優學生的途徑。教育局則指，由2023/24學年起，已進一步支援學校建立校本學生人才庫，加強識別和栽培有潛質的學生。

近五個學年，學苑學員申請情況。（審計報告）

平均約56%學生完成網上甄選課程 合格率亦僅55%

署方又發現，在近五個學年，平均只有約56%學生完成網上甄選課程，合格率也只有55%，當中由學校提名學生的平均合格率更只有53%，遠低由家長提名學生的平均合格率73%。署方建議採學苑鼓勵學校協助學生完成網上甄選課程，並為學校、家長和學生提供適切協助。

申請宗數減少，惟2022/23年度學苑取錄的學員有2,145人，較上一年度的1,846人有所增加。審計署審查在2022/23學年學苑對全部3,315名學員進行學生檔案評審的紀錄，發現學苑並不經常遵從就學生檔案評審所發出的指引，包括沒有文件證據顯示，學苑在取錄579邊緣個案前，曾作重新檢視；在處理573宗個案僅獲3分、理應拒絕取錄的個案時，學苑全數取錄，卻同樣無文件顯示箇中理據。

據報告所寫，學苑表示，考慮到該段時期尚有學員餘額，以及取錄更多學員的好處，因此視乎合適情況在無損甄選標準的情況下，所以修訂邊緣個案的評估。署方建議學苑須遵從指引，任何偏離指引之處，均應基於充分理據並須備存文件記錄。

審計署也分析學苑近三個學年舉辦課程的完成率，發現部份課程的完成率偏低，在108項已舉辦的網上課程中，則有62 項、57%的完成率低於50%；在1,246項已舉辦的面授課程中，26項、約2%的完成率低於50%。署方建議學苑就資優學生課程的整體完成率訂立目標，將目標納入三年工作計劃中，並監察資優學生課程的完成率。

就學苑管治方面，審計署審查近五學年期間，學苑對36名新聘僱員進行性罪行紀錄查核的紀錄，發現有8人的性罪行紀錄查核結果日期，遠早於入職日期，平均早於入職日238天；亦有8人是上任後才取得查核結果，其中三人到任49至55天方取得查核結果。在2021/22學年完成的20項課程中，學苑亦沒有向服務供應商查證其是否已符合有關性罪行紀錄查核的規定。

此外，署方稱留意到截至今年1月，學苑未曾制訂或推行維護國家安全的具體措施，例如採購政策、招標文件和合約均未加入維護國家安全的相關具體措施。署方促學苑採取措施，加強維護國家安全相關事宜的指導和管理。學苑回應，已於今年3月更新其指引、行政和採購程序，以及規則。

學苑於2008年成立，及後在2017年成為獲教育局資助的非牟利機構，校舍設位於沙田，為中小學的特別資優學生策劃及推行校外資優教育服務，除開辦增潤及進階學習課程外，亦為學員提供專門和個人化學習課程。至去年底，學苑約有8,000名學員。