審計報告｜香港郵政10年虧損7年　12年前龍年「過時」精品仍有售

審計署今日（24日）發表新一份審計報告，在「香港郵政：業務發展」項目中，指出香港郵政在2013–14 至2022–23 年度的10年間，其中7年錄得運作虧損，虧損額由300萬元至3.64億元不等；計及其他收入，最近5年的總全面虧損由7700萬元至2.44億元不等。而在其中9年 沒有達到固定資產目標回報率、即1.5%。其中在2022–23 年度，香港郵政錄得收入40.89億元，運作虧損 3.05 億元，固定資產回報率為 –13%。



審計署亦發現在「郵購網」網站有售的 14 款精品中，其中1款為12年前過時精品，該袋為龍年設計帆布袋，並印上2012年的干支紀年字眼。



審計署4月24日發表新一份審計報告，在「香港郵政：業務發展」項目中，指出香港郵政在2013–14 至2022–23 年度的10年間，其中7年錄得運作虧損。（資料圖片）

2022–23年度固定資產回報率為負13% 遠不及正1.5%目標

審計報告指，在2013/14至 2022/23 度的10年期間，香港郵政在其中7年錄得虧損，並在其中9 年沒有達到固定資產目標回報率。在2022/23年度，香港郵政錄得收入 40.89 億元，運作虧損3.05億元，固定資產回報率為負13%，與目標為1.5%相距甚廣。

審計署檢視香港郵政在本地電子商貿服務及本地郵政速遞的盈利能力，發現前者都未能賺得預期收入，過去三個年度實際收入較預期收入分別少 69%、64% 和 71%，而後者郵件量在過去 3 個財政年度有所下降，而上年度的盈利能力亦低於 2022/23年度的盈利能力。

審計署認為，香港郵政，香港郵政需要採取進一步措施改善提供「本地郵政速遞」服務的成本，另亦要改善「易寄取」服務，如考慮在適當情況下推出貨到付款和收件人支付郵費服務，及探討提供具成本效益的上門收件服務的可行性。

（審計報告）

至於海外方面，審計署發現，受疫情影響，香港郵政非本地電子商貿服務盈利能力下降，在2018/19 至2022/23 年度期間，非本地電子商貿服務的收入和郵件量分別減少30%和 69%，而部分已計劃的新服務沒有如期推出，如「香港 —— 內地專遞」延遲了 8 個月推出；另在「一帶一路」國家中，香港郵政只在6個 (4%) 國家／地區推出「專線」服務。

審計署認為，香港郵政需要加強相關地區設立「專線」服務，爭取滿足中國內地跨境電子商貿市場對派遞電子商貿郵件的需求，另需要盡快恢復部分目的地的「特快專遞」服務和「易網遞」服務。

審計署發現，在2023 年7 月至12 月期間，153個「智郵站」的整體6個月平均使用率為63%；而有6個 「智郵站」的6個月平均使用率更低於20%。（資料圖片）

香港郵政早前亦設置名為「智郵站」和「智郵寄」的自助郵務設施，惟審計署發現，在2023 年7 月至12 月期間，153個「智郵站」的整體6個月平均使用率為63%；而有6個 「智郵站」的6個月平均使用率更低於20%。

雖然香港郵政在理順「智郵站」的設置地點時，會考慮遷移使用率長期偏低的「智郵站」，惟相關理順工作不定時進行。此外，雖然最近一次在去年10月進行的理順工作中，指有18個「智郵站」須考慮遷移，惟過了三個月仍有11個「智郵站」尚未安排遷移，亦沒有文件證據顯示不安排遷移這些「智郵站」的理據。

審計署亦發現在「郵購網」網站有售的 14 款精品中，其中1款為12年前過時精品，該袋為龍年設計帆布袋，並印上2012年的干支紀年字眼。

「郵購網」14 款精品有1款為12年前過時精品 龍年帆布袋印2012年干支紀年字眼

審計署亦發現在「郵購網」網站有售的14款精品中，當中只有5款精品在 2022/23 年度內錄得銷售記錄，收入約為5,000 元。其餘9款無錄得銷售記錄中，有1款為12年前過時精品，該袋為龍年設計的帆布袋，並印上2012年的干支紀年字眼。此外，大部份精品亦沒有在郵趣廊展示。審計署亦留意到，截至年1 月31 日，2021 年或之前發行的特別／紀念郵票未售出庫存面值達 8,660 萬元，仍未按指引銷毁，認為需要改善未售出郵票庫存的處理方法及增加精品的吸引力。

「郵購網」9款精品每年售出數目為零或單位數字

報告又指，在2024年1月，「郵購網」網站列出了21款精品，其中7款(33%)已經停售的精品沒有從網站下架，其餘有售的14款精品當中，9款(64%)精品在2022–23年度內並無錄得銷售記錄。在2018–19至2021–22年度的4年期間，該9款精品每年售出的數目為零或只有單位數字。

報告亦指出，審計署於今年2月發現香港郵政網站、應用程式等，均將寄件往中國各地區的跨境郵政服務描述為「國際服務」，促迅速採取適當行動修訂相關描述。審計署認為，政府決策局／部門在各項日常運作和所有公務通訊中，必須確保凡提述香港特別行政區和中國其他地方，均要小心正確地表達。

65個目的地「特快專遞」服務已暫停至少24個月

報告亦發現，若干目的地的「特快專遞」服務和「易網遞」服務暫停。截至今年1月31 日，65個目的地的「特快專遞」服務已暫停至少24個月，而 11 個目的地的「易網遞」服務已暫停至少 25 個月，報告建議盡快恢復部分目的地的「特快專遞」服務和「易網遞」服務。

報告認為，香港郵政有空間透過出租廣告位賺取更多收入，指香港郵政的建築物及設施設有廣告位可供政府決策局／部門、公營機構或商業營辦商租用作廣告用途，但審計署發現，於2024年1月31日，香港郵政有多個廣告位未有租出，包括：8所建築物及設施的外牆及玻璃牆、1696個補給郵袋櫃當中的1369個(81%)，以及設有液晶電視的39間郵政局內的所有液晶電視

香港郵政表示，郵政履行普郵服務的責任，須維持全港的郵政基礎設施，令本地郵遞業務的營運一直處於虧損。香港郵政又指，同意審計署建議，把已停售的精品從「郵購網」網站和香港郵政網站下架。