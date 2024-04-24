審計報告｜郵件寄內地列「國際服務」　香港郵政：依郵政聯盟慣例

新一份審計報告今日（24日）出爐，當中有審視香港郵政業務發展，除發現郵政於2013/14至2022/23年度的10年期間，在其中7年錄得運作虧損。報告亦指出，審計署今年2月發現香港郵政網站、應用程式等，均將寄件往中國各地區的跨境郵政服務描述為「國際服務」，促迅速採取適當行動修訂相關描述。香港郵政指，有關普郵服務運作涉及的郵政服務描述，一向依循萬國郵政聯盟的慣例，未來會由「國際」或「國際服務」改為「其他目的地」。



郵政於2013/14至2022/23年度的10年期間，在其中7年錄得運作虧損，虧損額由300萬元至3.64億元不等。（資料圖片）

審計報告指，審計署今年2月曾實地視察及審查香港郵政的記錄，發現寄件往中國各地區的跨境郵政服務，均被錯誤描述為「國際服務」，包括在郵政網站「投寄資訊」、流動應用程式「主要郵遞服務」中，把寄往中國的郵政服務列為「國際服務」部份之下。

審計署：政府部門提述香港特別行政區和中國其他地方均要正確地表達

審計署認為，政府決策局／部門在各項日常運作和所有公務通訊中，必須確保凡提述香港特別行政區和中國其他地方，均要小心正確地表達。

因應審計署意見由「國際」或「國際服務」改為「其他目的地」

香港郵政兩度回應審計署查詢時表示，有關普郵服務運作涉及的郵政服務描述，一向依循萬國郵政聯盟的慣例，因應審計署意見已將網站、流動應用程式及各郵政局張貼的告示及海報內相關的描述，由「國際」或「國際服務」改為「其他目的地」，並會採取適當跟進行動，修改年報和刊物內相關描述。