睇牙難｜有人紅磡牙科診所排7小時登記　街坊：不少人改北上求醫

政府衞生署豁下的6間牙科診所，前年試行「初步登記」服務後，讓市民可在凌晨12時率先登記，早上再取籌。審計署今日（24日）發表審計報告，發現有市民會提早7小時到診所外排隊。



記者今午約5時到位於紅磡九龍城政府合署的牙科診所觀察，發現有一名市民排隊。另外，有街坊指出，以往診所外都會出現提早排隊情況，曾有人跨區來排隊，凌晨趕尾班車回家，不過就指自通關後排隊情況稍為好轉，因為有一批人北上看牙醫。



位於九龍城政府合署的牙科診所，今日下午5時約，有市民提早7小時現身診所外，等候凌晨12時取籌看診。

有將軍澳長者凌晨登記後趕尾班車

有不願出鏡的街坊就指，診所位於「當風位」，冬天時可能只有7度，但都會看到一班市民，尤其長者提早前來排隊。他反映指，關於「初步登記」的時間，「有啲（市民）又話半夜好、有啲又話晏晝好」，但據他觀察，對老人家而言就相當不便，因為他曾遇過一位從將軍澳而來的長者，等到12時後，又要再趕尾班車，對其極為不便。

排隊如要如廁需走10分鐘路

依他觀察，自與內地恢復通關後，其實提早排隊情況有所改善，推測是因為北上看牙醫、手術等更便宜，吸引不少人到深圳等地剝牙。

由於各間牙科診所服務時間不一，所以都有人選擇從外區來排隊。他再舉例指，看到有人因為在觀塘診所未能排到籌，早早就帶同乾糧到九龍城排隊。他又提到，在診所外等候的市民，不時要為如廁問題想辦法，雖然診所旁有社區中心，但只要不是有活動進行，就10時間關門，因此在晚上必須走10分鐘左右到附近的公園，只能靠排隊人士互相體諒，幫忙記住籌號，才不致混亂。

他認為政府既然有意優化牙醫門診登記服務，為何不開放社區中心讓有需要市民使用；否則只靠街坊自理，即使排隊市民有減少，但措施本身對普羅市民、尤其長者仍然有困難。