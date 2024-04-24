新質生產力｜廠商會會長：港需加緊以新技術和數碼化推動產業升級

香港中華廠商聯合會今日（24日）「新質生產力與香港高質量發展」高峰論壇，會長盧金榮指出，發展「新質生產力」是一場全方位、深層次的增值變革，有助香港、尤其是工業界在未來發展和國際競爭中贏得主導權。「香港除了要培育和壯大新興產業、布局發展未來產業，也要加緊以新技術和數碼化來推動傳統產業升級，全速邁進智能化、綠色化和高端化的道路，從而強化實體經濟的根基。」



高峰論壇於灣仔香港瑞吉酒店舉辦，廠商會邀請演講嘉賓，剖析「新質生產力」對香港經濟發展的重要作用，以及香港該如何因地制宜發揮獨特優勢，激發自身的新質增長動能，貢獻國家所需。

在主旨演講環節，全國政協副主席、前特首梁振英分享香港在國家發展「新質生產力」過程中的角色和機遇。他特別指出，部份中國產品如葡萄酒性格比高，代表有潛力加價，可以往上走，可與外國產品媲美，但面對市場「唔識貨」，其他如茶葉和咖啡也一樣，「外國品牌拿中國貨賣」，他認為「 made in China，sell in Hong Kong」就是新質生產力。

國家工業和信息化部規劃司副司長姚珺則介紹了「新質生產力」的重大歷史意義，以及其對推進「新型工業化」的作用。

廠商會會長盧金榮在歡迎辭中也指出，香港要加快形成「新質生產力」，需要創新鏈和產業鏈深度融合，才能使創新更有動力、產業升級得到支撐。他期望各個領域和界別可以打破傳統模式、打通束縛，讓香港可充分發揮「一國兩制」以及在基礎科研、產業和生產性服務業等領域的優勢，為國家高質量發展作出更大的貢獻。

廠商會副會長陳家偉主持的專題討論環節，生產力促進局主席兼立法會議員陳祖恒、中文大學（深圳）高等金融研究院政策與實踐研究所所長兼香港國際金融學會主席肖耿教授以及政府工業專員（創新及科技）葛明等，分享嘉賓圍繞香港推動「新質生產力」的發展路向、優勢及短板展開討論，並就本港創科、傳統產業，以及專業服務業該如何配合國策，提升經濟發展動能交流意見。

另外，在論壇上，廠商會會長盧金榮及職業訓練局主席戴澤棠簽署《強化新質生產力人才培養和引進合作備忘錄》，雙方將建立戰略伙伴關係，培訓熟悉數碼化、智能化發展趨勢的應用型人才外，亦會透過「職專畢業生留港計劃」吸引和留住海內外人才；完成職訓局全日制高級文憑課程的非本地生，可循該計劃申請留港一年，尋找與其課程相關的工作。