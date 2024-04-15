來稿｜新質生產力依賴高科技　穩健海纜系統不可或缺

來稿作者：袁順圍



「新質生產力」近期成為內地經濟發展的熱門詞語，大意是指以高科技、高效能、高質量為本去提高生產，推動經濟，這些都牽涉以大數據、雲計算、人工智能等新技術。特區政府近年亦有類似目標，多次表明要搞數字經濟、推動數據跨境流動，預算案更聲言要加強創科基建，可是只強調投放資源去擴建科學園、數碼港等，這似乎是捉錯用神。筆者認為，增加這些機構多少樓面面積，完全不應是重點，真正的創科基建其中最重要一環，在於負責數據傳輸的海底光纖電纜，當局需明白這是無論發展數字經濟以至新質生產力的主要命脈。

筆者今年1月的文章，提及國際網路通訊99%都是透過海纜傳輸，本港原本預計8個新國際海纜系統可於2023年前完工，將對外電訊容量增加一倍以上，但受疫情及地緣政治因素等影響，工程嚴重滯後，現已落後於新加坡。不過，2月底的預算案，卻完全沒有提出要投放資源搞好海纜登陸的相關配套，或提供甚麼便利予國際公司興建海纜連接香港。

預算案提及創科的章節，指數字技術實現了新型金融業務模式，而人工智能是新一輪產業革新的重要驅動力，故需要籌備成立「數字政策辦公室」，並由數碼港全速設立人工智能超算中心等等。在加強創科基建方面，預算案只列出科學園第二階段擴建的首批工程可提供約1.3萬平方米樓面，數碼港第五期擴建計劃將提供約6.6萬平方米樓面，連同將河套創科用地，本地創科生態圈將有更多空間發展。然而，要做到以上種種構想，全都需要穩健的網絡、強大的數據傳輸能力，這全都要靠本港與國際間的海纜去維持。

海纜有多重要？筆者舉兩個例子，上月中南非及西非至少10個國家出現網絡故障，報道指原因是非洲多條海纜受損，令數以百萬用戶網路服務受影響，加納的主要證券交易所連續兩日要將交易時間延長一小時，而尼日利亞的銀行服務更一度癱瘓。另外，早前因為也門胡塞武裝的行動，導致紅海局勢緊張，當地有四條重要海纜受損，當中包括香港經中東前往歐洲的「亞非歐 1 號」海底光纜 （AAE-1），影響25%往來亞洲至歐洲及中東地區的數據流量。HGC環電當時表示，已立即採取應變措施，以減少客戶的網絡中斷，包括重新定向數據流量，如北行方面，「改道」由香港出發經中國內地轉輸至歐洲。

由此可見，海纜必須要夠多夠完備，才可保證在某些線路出問題時，分散風險，令整個系統仍可如常運作。試想想來往香港的數據傳輸突然因海纜斷裂變得緩慢甚至中斷，即使數字金融系統、人工智能超算中心本身有多先進，數據不能在國際跨境間傳送，也是徒然。不幸地，香港現時在這方面正遇上樽頸，香港對外海纜自2017年起再沒有增加，發展停滯不前，甚至可以說是倒退中。

海纜對人工智能、大數據分析、5G網絡、雲計算及物聯網等高科技應用特別重要。不少專家都認同，香港是傳統的海纜集結點，本身有低成本和低時延的優勢，但這些優勢一定要設法維持，並且查找不足，才能延續下去。筆者希望特區政區盡快委託一些專家研究這方面問題，與創科局合作，盡力爭取更多國際主要海纜以香港作為亞洲重要連接點，這對吸引創科人才或巨企進駐，有很大作用。

根據瑞士洛桑國際管理發展學院（IMD）最新發布的2024年智慧城市指數，香港排第20位，較去年下跌一位，新加坡則排第五位，在亞洲區居首。當局須明白，完善的海纜系統是成為一個智慧城市關鍵之一，即使將科學園及數碼港的面積擴大至500公頃，如沒有穩妥安全及可隨時作替代備用的海纜，根本不可能成功推動數字經濟，更遑論跟隨國家步伐，加快發展新質生產力。

作者袁順圍從事物業管理近十年，曾任職房屋事務主任。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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