商社共贏創藍海｜黃英琦：企業面對營商挑戰　創造共享價值成出路

面對疫情後經濟復常不似預期，消費模式轉變等挑戰，中小企應如何面對？香港社會創業論壇及研究團隊將於下周二（4月30日）舉辦《商社共贏創藍海》研究報告發布及研討會，邀請一眾業界精英討論企業如何發展商社共贏的營運模式開拓藍海市場。



香港社會創業論壇董事兼諮詢小組召集人黃英琦接受訪問時指出，現時中小企經營不容易，出路之一是推行創造共享價值（Creating Sharing Value，CSV）的營商模式，透過商業方式解決社會需求達致「商社共贏」，為企業開拓業務上的藍海市場，渡過疫情後的營商挑戰。



創造共享價值（CSV）與企業社會責任（CSR）大不同

談及企業回饋社會，不少人都會想到企業社會責任（Corporate Social Responsibility，CSR），但其實與創造共享價值（CSV）有明顯分別。黃英琦解釋，CSR簡單而言是「發財立品」，商業機構於賺取利潤後捐出部份回饋社會，例如捐錢給慈善團體改善社會。

至於CSV，黃英琦指是「商界搵到一個新嘅業務擴展想法，唔係只係得佢贏，而係佢都會令到其他持份者都會有得益」，企業透過了解社區、員工和不同持分者的需要，設計和推行以人為本的產品和服務、與員工共同發展業務，將社會需求轉化為商機。

黃英琦提到，《商社共贏創藍海》研究報告有不少CSV的例子可供參考。（歐嘉樂攝）

企業內外皆可創造共享價值 研究報告引用多個例子

黃英琦指出，中小企推行CSV可以從「向內」及「向外」兩個方向出發，而即將發布的《商社共贏創藍海》研究報告亦有不少例子。以對內的CSV為例，研究報告以公關廣告公司「The Bees」非常重視員工待遇，設立「3-3-3分紅制度」，把公司利潤的三成分給員工為例，指出與員工共享成果，有助加強員工對公司的歸屬感和挽留人才，長遠與員工以至是員工家人建立關係，減低員工流失率，已經屬於向內創造共享價值。

至於對外的CSV，報告以捷和實業與科技大學合作研發的消毒殺菌產品，其後更成立直屬公司Germagic，專門負責該產品的銷售，於疫情期間成功擴展公司業務，亦幫助社會抗疫，而大學亦可在研發過程中進行學術研究、培訓研究人才，達至「官商學」三方共贏。

報告提供實務指南 籲跳出框框

疫情後香港經濟復甦緩慢，黃英琦直言「好多中小企都係捱緊」，認為CSV是出路之一。她建議中小企多留意身邊事物，例如找出社區的需求而非與社區割裂，以創造共享價值回應營商挑戰。《商社共贏創藍海》研究報告亦有提供實務指南，引導中小企業把商社共贏納入經營方針。

她以街坊麵包店為例，若店家留意到所在社區的長者人口較多，可以推出一些成份較健康或較易進食的麵包，回應顧客需要同時有助增加業務收入，就已經是CSV的體現。

她坦言現時「做生意好難」，不再像從前般只需足夠的起步資金，然後默默耕耘就會成功，中小企要跳出過去的框框，多留意外面的世界，關注社會、社區、員工、供應商等不同持分者的需要，從商社共贏的營運模式中發掘新的出路，而這亦是新時代營商所需的觸覺。

《商社共贏創藍海》研究報告發布及研討會將於4月30日（下周二）舉行。

有興趣了解更多創造共享價值的讀者，歡迎報名參加由香港社會創業論壇舉辦的《商社共贏創藍海》研究報告發布及研討會（報名連結），活動詳情如下：

商社共贏2.0：商社共贏創藍海

日期：2024年4月30日

時間：下午2時至6時15分

地點：金鐘金鐘道95號統一中心5樓康泰會議商務中心