走塑｜環保署邀供應商示範　竹刀鋸扒兩度斷叉　紙飲管飲奶茶成功

首階段管制即棄塑膠餐具及產品的法例周一（22日）實施，替代餐具部份難用引熱議。環境保護署今（25日）邀請4間環保餐具供應商展示產品，供業界及市民參考。有供應商示範用竹刀鋸扒時，用以輔助的竹叉因設計問題兩度斷開，不過最終仍成功將肉扒鋸開。



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環保署邀請了展示環保餐具產品，當中兩間有研發及生產環保餐具，另外兩間均為採購商。

其中，「生昌文具紙行」的蘇善勁示範以紙飲管刺穿珍珠奶茶的膠膜，他表示因飲管設計使其中一端較為尖銳，故可穿過膠膜。不過，他在示範用竹刀鋸扒時發生了小插曲，因其所用產品為「入榫式」餐具，由一支有榫位的竹柄配以可分離的竹叉、叉頭組成，當他嘗試切開肉扒時，用作輔助的竹叉在接駁處斷裂，不過他仍成功將肉扒切開。

另外，「師兄供應」創辦人葉柏麟示範以其木刀產品切開肉扒，並順利以紙匙羹𢳂糯米雞。他解釋指坊間有人反映無法利用紙匙羹進食糯米飯，是因為所用匙羹為湯羹，弧度只適合用作盛載湯或湯麵，而他今天示範用的紙匙羹在設計上比較直，能有效進食飯類。被問到餐廳是否因而需要購入不同環保餐具以應付不同菜式，葉柏麟認為向餐廳供應餐具前需先了解他們的菜式；相信業界未來會有新產品推出，或可應付不同狀況。

「寰宇」行政總裁陳大仁就示範用紙盒盛載熱水及泡熟麵餅，又用紙杯沖泡咖啡。他認為環保餐具的成本會越來越低，而且世界已在提倡減少用膠，認為香港應盡早適應。