DONKI盲盒壽司｜另有便當及雞腿盲盒　澳門旅客：影響整體美觀

第一階段管制即棄膠餐具周一（22日）實施，食肆不可再提供塑膠餐具予堂食顧客，連鎖超市DON DON DONKI因而推出紙盒裝壽司予購買後在場即食顧客選購，由於看不到魚生情況引起熱議，被稱為「壽司盲盒」，而原來該店也有便當盲盒、雞腿盲盒。



有澳門旅客今日（24日）到香港才知道實施了相關政策，她買了「壽司盲盒」在場品嚐，認為紙盒影響了整體美觀，「唔知佢點裝，好似拆盲盒咁。」



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DONKI荃灣海之戀分店今日只有大拖羅壽司、大拖羅刺身、三文魚壽司、三文魚刺身、灸燒沙律醬三文魚壽司等五款壽司設堂食紙盒裝，每款只有1至2盒。除此之外，超市內的牛肉便當、炸薯餅、炭烤雞腿串便當、照燒雞腿便當亦提供紙盒堂食版。

第一階段管制即棄膠餐具規定，食肆不得向堂食顧客提供塑膠餐具，如刀叉及盛器。因此DONKI有告示說明，如購買透明塑膠包裝的產品，不可堂食，必須購買紙盒裝。

澳門旅客黃小姐購買了紙盒的灸燒沙律醬三文魚壽司在旁邊的進食區進食。她表示，今日到港才知道香港近期實施了相關政策。她認為紙盒影響了整體美觀，「唔知佢點裝，好似拆盲盒咁。」她指刺身較容易壞掉，若選購生吃的，未必會選擇紙盒包裝的壽司。

澳門旅客黃小姐購買了紙盒的灸燒沙律醬三文魚壽司在旁邊的美食廣場進食，她認為，紙盒影響了整體美觀。（鄧宇詩攝）

市民：壽司梗係要睇到 望唔到就唔會買

另一位不願透露姓名的女士說:「壽司梗係要睇到，望唔到就唔會買。」她又指，有些人喜愛吃油脂較多的刺身，透明盒才能看到刺身的油脂分布，「咁梗係睇到好啲啦。」

在附近上班的陳小姐表示，中午經常在超市購買便當在旁邊的進食區進食，她指並非每一種便當均提供堂食版，令選擇變少。（鄧宇詩攝）

熟食堂食版選擇少

在附近上班的陳小姐表示，中午經常在超市購買便當在旁邊的進食區吃，她指並非每一種便當均提供堂食版，令選擇變少，亦看不到便當入面的食物，可能會因此減少到超市購買便當，改到餐廳用膳。她提到，透明盒承載壽司才能看到刺身的油脂分布，選擇自己喜好的購買。