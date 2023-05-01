工殤｜數字是實質人命　蕭倩文堅持與工友家屬同行：頂唔到都要頂

工權會總幹事蕭倩文辦工室內，書櫃「堅持到底」小巴牌很搶眼。在同一地方工作14年，生活變化多，唯一不變是在意外現場、醫院仍然會見到她及同事默默陪伴工友家屬。見過不少工傷及工傷死亡個案，初初入職「接CASE」畫面她依然記得，但已從未能從容面對，變得懂得處理。



工權會由工傷者及職業意外死者家屬組成，為受害人提供支援也爭取提升本港職安健水平。14年過去，蕭倩文感香港的職安、工人權益仍有缺失，外賣員無保障、過勞死無定義。眼見工傷事故重複發生，有氣憤、沮喪過，從前輩陳錦康身故後接捧，一直以為自己「頂得住」，實質有積累情緒未處理，但在工傷現場及醫院，有一班人需要她們「堅持到底」：「頂唔到都要死頂。」



工殤紀念日系列四



蕭倩文在工權會工作14年，2019年接任總幹事。（羅國輝攝）

在剛剛過去的「428國際工殤紀念日」，蕭倩文與三位工權會成員在政總前擺放自製工殤紀念碑，籲政府及在市區當眼處豎立紀念碑，展示對因工受難者莊嚴重視，協助工傷工友及工傷逝者家屬走過陰霾，過去14年，她沒有缺席。

入職那年陪家屬認屍只敢望著工友安全鞋

蕭倩文仍清晰記得，入職那年，環球貿易廣場發生致命工業意外，升降機機槽臨時工作平台倒塌，六名清潔工人墮下死亡。她跟同事趕赴現場，陪著家屬，見到工友遺體，她有膽怯，只敢望著工友的安全鞋，「我記得嗰個畫面，到𠵱家都仲記得。」

14年間見不少工傷與死亡 母親離世更明白失去至親感受

14年間見過不少工傷、死亡，以往未學會從容面對的，她已懂得處理。但她說，真正懂得安慰家屬，是2015年經歷母親離世，明白失去至親的感受之後，「之前可能唔明，純粹口頭上講我明白你，但唔係真正明白，當你真係有至親走咗，當你用呢個感受去安撫其他家屬嘅時候，你就更加明白佢哋當時嘅情況同埋處境。」

蕭倩文說，經歷母親離世後，才真正懂得安慰家屬。（羅國輝攝）

有些家屬難以接受親人突然離世，情緒崩潰，有時甚或會敵視、指罵想靠來慰問及協助的人，蕭倩文坦言最初有在意，但後來慢慢明白：「我哋都學咗一樣，就係唔好係嗰一刻咁介意人哋接唔接受你幫，或者好想佢一定要去冷靜、聽你講嘢，係唔需要，去到某個位，就自然會做到、或者做唔到。」

讓家屬宣洩情緒 一等三四小時不放棄：我哋要喺側邊扶住

讓家屬宣洩情緒，在旁靜候，等三四小時也不要放棄，她說：「我哋嘅工作係要好強嘅韌力。」還有種情況，是家屬不知工友死訊，趕到醫院，「呢啲更加需要我哋喺度，我哋嘅角色需要喺當醫生或者警察話畀佢知，你屋企人已經走咗嗰一刻，佢哋突然間由一個高位跌落嚟嘅時候，我哋要喺側邊、要扶住。」

2022年仍有逾7,700宗工業意外，建造業佔逾3,000宗，有17人死亡。（羅國輝攝）

建造業去年51人職業傷亡

據勞工處網頁上最新的報告，2022年有7,762宗工業意外，建造業佔3,046宗，有17人死亡。同年的職業傷亡有32,026宗，當中建造業涉4377宗，有51人死亡。

蕭倩文：情況一直都係咁嚴重

蕭倩文指，驟眼看是一宗宗數字，實質是一條條人命，每條人命也背負著一個家庭，而每年數字有時上升、有時維持，都反映職安上的不足，「其實我地咁多年處理以嚟，可以得出一個講法，就係一直都係咁嚴重，只不過舊年有啲嚴重意外發生，大家個關注度高咗。」

MIRROR演唱會等意外社會關注職安增

去年7月，男團MIRROR演唱會屏幕墜下壓中舞蹈員；同年8月，油麻地母嬰健康院鐵閘倒冧，壓死女保安；至9月，安達臣道地盤天秤倒塌，釀成三死六傷。大眾的目光，一下子集中在幾宗意外，開始討論職安、勞工保障。

蕭倩文稱如無持續關注 職安政策難有寸進

蕭倩文直指：「到底大家可以停留喺觸動到嘅畫面或者情緒有幾耐? 其實唔係好耐。」如無持續關注，職業安全的政策便難有寸進。

要改善職安，蕭倩文提到兩個方向：「第一係預防，第二懲罰。」（羅國輝攝）

預防、懲罰兩個方向改善職安

要改善職安，她提到兩個方向：「第一係預防，第二懲罰。」倘若靠鼓勵，不足以令僱主做好職安工作，預防意外發生，政府應考慮更強硬的方法，如強制打羊眼圈，令棚工有穩固位置扣安全帶、或設發牌制度，要求僱主必須為工人買合適保險、甚或可就建築安全設計立法。

同時，要有具阻嚇力的懲罰。據勞工處的職業安全及健康定罪紀錄，在2021至2022年兩年間共有3836個定罪紀錄，平均罰款約8118元。在當局給予立法會議員的書面回覆中，有一份列出過去3年經法庭處理的致命工業意外個案，單一傳票的最高罰款是5萬元。

蕭倩文批評：「絕對係好荒謬……對於一個意外、一條生命嚟講，呢幾萬蚊係咩價值？係一啲價值都無。」她續指欠阻嚇力的罰款，如同放生違例者，「佢係絕對有第二啲途徑、手法重新去經營，但係工友條命已經無咗，個家庭已經破碎咗，呢啲由邊個去幫佢地建立返？」

蕭倩文指，驟眼看是一宗宗數字，實質是一條條人命，每條人命也背負著一個家庭。（羅國輝攝）

立法會4月19日三讀通過職安修例，罰則會提高。蕭倩文稱，理解政府稱要平衡各方，但對政府在最高罰額上讓步，確有失望，對遺屬也如同二次傷害。不過，她說：「總好過唔郁。」她相信，當社會釋出「職業安全重要，沒做好職業安全屬於嚴重罪行」的訊息，法庭的判決會相應改變，「我哋更加期望法庭有一個更加人性化、貼近社會期望嘅判決。」

更重要的，是推動職安教育，在她近年的規劃裡，安全教育是重要一環，「每個崗位嘅人都需要做安全、都需要學習安全。」委托香港話劇團製作的顧己及人工傷話劇，正是開展教育的其中一步，「「我哋覺得教育係長遠嘅，冇即時見效，但係唔做嘅話，其實我哋過多30年，都唔會有改變，我哋一樣係有咁多意外。」

工權會委托香港話劇團製作的顧己及人工傷話劇。（羅國輝攝）

顧己及人工傷話劇以2012年擎天半島的致命工業意外為藍本，22歲工人在外牆棚架墮下，事後僱主失蹤，工人的哥哥一直追查事件。類似的事，在10年後又再發生，2022年5月棚工陳兆豐在進行 搭棚工程期間，疑安全繩斷裂失足墮下，事後揭發僱主無買保險，不知所蹤，連聆訊亦無出席，其兄長一直追尋僱主下落，「成件事唔妥，就係10年後又重複出現，呢啲個案，點解我地完全無進步過。」

我覺得重複出現嘅嘢，即係呢個月有人喺個窿跌咗落嚟，兩個月後又有咗，兩個月又有，呢啲係特別令人嬲同埋沮喪。 工權會總幹事蕭倩文

蕭倩文也提到，現時香港的勞工保障仍有不少疏漏，如外賣平台的外賣員，近年工權會接觸到的外賣員嚴重受傷或死亡的個案有上升趨勢。她提到，現時僱員補償條例建基於「有一個僱傭關係」，當外賣平台用各種方法，與外賣員脫離僱傭關係，外賣員便難獲保障。

她認為，政府應主動釐清外賣平台的外賣員是否僱員，或要求外賣平台買的保險應給予外賣員貼近僱員補償條例的保障，「就算佢唔係僱員都好，佢都應該要受到保障。」她又鼓勵外賣員報工傷，期望積累更多數據，令政府可以進行研究或調查。

蕭倩文接任總幹事後，仍親赴現場，陪伴家屬。（羅國輝攝）

過勞死未有定義亦未納入職業病

工時長的香港，過勞死仍未有定義，亦未納入職業病，僱員工作期間猝死，難獲賠償。據勞工處提供的數字，2022年首三季的非因意外死亡個案達97個，當中62人患心臟病、另有14人患腦血管病。翻查資料，2017年至2021年累計有665宗非因意外死亡個案，即平均每年均有逾百宗相關個案，而在665宗個案中，逾七成半涉及心臟或腦疾病。

勞工處2017年曾委託職安局研究僱員工作期間猝死個案，職安局共分析200宗工作間因心腦血管病死亡的個案，指大多數個案涉多種引致心腦血管病的個人風險因素，如高齡、肥胖、吸煙、飲酒等，沒有個案只涉及與工作相關的風險因素。

勞工處報告指沒有工作猝死個案只單一與工作有關 蕭倩文失望

蕭倩文重提這報告，直言失望，「呢個都係我地法例落後嘅地方，點解一定要完全單一原因？點解唔可以考慮一啲誘發嘅因素呢？我哋本身有一個病，但係因為職業嘅關係加重咗、誘發咗我哋變成一個死亡嘅情況。」

「如果政府再用嗰啲咁單一性、唯一嘅因素去做，係冇辦法保障到我哋打工仔。」蕭倩文認為，政府應用更人性化的方法處理，如按百分比例出死因多少與本身疾病有關、多少與職業有關，甚或設委員會進行調查，「都叫做比家屬有一個調查結果、或者一啲公道，但係我哋而家係冇。」

工權會總幹事蕭倩文辦工室的書櫃上放著「堅持到底」小巴牌、及工權會活動的舊照片。（羅國輝攝）

考慮過辭職 陳錦康離世即義無反顧接捧

在工權會工作的14年間，她有時都會想：「我自己會唔會都係咁？」更明白要珍惜當下。她坦言，數年前，曾考慮辭職，將多些時間放在家庭。至2019年，陳錦康離世，蕭倩文接任總幹事，「我覺得喺情義上，都係需要去幫手，所以我就直接接咗。……我覺得我亦都係義不容辭，或者義無反顧去接。」

堅持下來，蕭倩文說：「係上帝嘅旨意嚟。」接任之後，蕭倩文跟陳錦康一樣，無長留辦工室，仍親赴現場，陪伴家屬。即使2020年她懷孕期間，仍照樣走在前線，「我嗰陣時又唔知點解，天不怕，地不怕。」

時刻保持住一個謙卑嘅心，去對待我哋嘅工作。用一個服侍嘅心態，喺社會上面有一班有需要嘅人，如果我哋唔做，邊個做呢？呢個任務，我哋覺得冇得唔做，或者冇得偷懶。 工權會總幹事蕭倩文

辦工室的窗邊，仍放著前總幹事陳錦康的相片。（羅國輝攝）

工作上傾盡全力，但母親、陳錦康的離世、接手做總幹事，種種變化，也為她帶來壓力。蕭倩文說，一直忙於工作也以為自己「無事」，直至與孩子相處，偶有情緒爆發，她才察覺原來有一直積累下來的情緒未及梳理。

她坦言，仍未有方法處理這些情緒，但仍會堅持做好工權會的工作，包括繼續推展安全教育，在職安上提出更多倡議，「我唔希望工權會停留喺出聲鬧邊度做得唔好，我哋其實都有一個責任去諗，點樣可以一齊將件事做好。」