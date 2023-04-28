工殤紀念日｜天秤倒塌奪走愛兒　潘母難釋懷　盼他人不再受此傷害

買一個蛋糕，但今年不是再為他慶生。去年9月安達臣道地盤天秤倒塌，奪去潘母兒子潘浩鈺性命。今日4月28日是國際工殤紀念日，也是潘浩鈺生忌。潘母說，會買個小蛋糕，再買些兒子喜歡的食物、飲品前去拜祭。



提起事故，潘母激動，拿著浩鈺中學畢業時為她訂購的禮物，上面寫著「希望在明天啊嘛！」哭訴失去兒子，等同失卻希望。潘母直言一場事故帶來人命傷亡，工人家庭破碎，她不滿稱政府在職安健修例上仍有所讓步，促加強監管，保障工人有安全工作環境，「（令其他人）唔好好似我咁受到呢啲痛苦。」



工殤紀念日系列三



看著兒子的衣服及物品，潘母記起很多以往的溫馨回憶。（梁鵬威攝）

潘母家中，飯枱旁牆上掛滿照片，不少是兒子成長的留影。電視櫃仍放著兒子喜愛的動漫模型、漫畫、電玩遊戲。兒子房內的物品及裝飾，大多仍原封不動。唯獨每年農曆新年，貼在大門旁的「天官賜福」，今年沒有貼，只見到過去留下的膠紙痕跡。

獲獎學金第一時間請母親吃壽司：個仔真係懂事、生性

獲派公屋前，潘母跟兒子居於劏房11年，「我住劏房，但辛苦得嚟，笑住面對生活，都幾好。」能笑對生活，因有孩子支撐，在潘母眼中，兒子好學、積極、陽光，中學活躍於不同活動及比賽，有次參加機械人比賽，獲得獎學金，他第一時間請母親吃壽司，「當時我覺得個仔真係懂事、生性、長大，食嘢之餘都諗到阿媽。」

潘母家中，有一面牆掛滿家人的相片。（梁鵬威攝）

文憑試英文成績不理想，升不上大學，潘母陪兒子到處奔走，最終選擇在IVE修讀工程。兒子修畢基礎課程，順利升讀高級文憑，實習時也深得上司賞識，教他再進修，未來儲夠資歷及經驗，可以考工程師。原定他今年9月升讀電機工程學士課程，但現時只剩下一張學費退還信。

潘母拿出兒子民安隊制服，提起疫情期間，學校轉上網課，兒子每朝上課，下午去不同地方當值，參與不少抗疫工作。有次正值年三十，兒子問要不要陪她過節，她當時鼓勵他把握機會去學習，「我話你咁後生，大把時間同阿媽過年。」

民安隊的制服。（梁鵬威攝）

沒人想到，天秤會倒塌，釀成三死六傷，奪去她兒子年輕生命。事隔8個月，潘母仍清楚記得，當日見到躺在醫院那個人「黑炆炆、污糟邋遢」，以為他至少40歲，第一眼認不出是兒子。直至警員將兩件物品交給她，她馬上認出來，金頸鏈是兒子成年時她送的、智能手錶是母子一起買的。但她當時拿在手上、反複地看，不想承認。

金頸鏈、智能手錶、銀包、鎖匙、耳機⋯⋯兒子出事時的隨身物品，潘母一一保存。大廳還有一個角落，兩旁放置了不少動漫產品，中間有一塊寫著「希望在明天啊嘛！」的鐵牌，顯得格格不入。

潘母仍保存兒子出事時的隨身物品。（梁鵬威攝）

「希望在明天啊嘛！」出自1998年一個政府廣告，在大約半分鐘的故事裡，男孩想踢波，但外面正下雨，朋友建議明日再踢，到翌日，果然天晴，男孩問朋友為何知道會好天，朋友答的就是這句對白。

拿著兒送贈「希望在明天」鐵牌：失去兒子等同失卻希望

潘浩鈺中學畢業時，訂購了這塊鐵牌送母親，他還將自己的相片發給店家，鐵牌下方的男孩是按他的樣子來畫。自幼家境不好，成長於單親家庭，他當時安慰母親：「我會努力，窮人都有出頭路嘅，你放心喇。」又叮囑母親不開心時，就望著這句說話，想著他就是母親的希望。拿著鐵牌，潘母反覆道，失去兒子，等同失卻希望。

潘浩鈺中學畢業時，訂購了這塊鐵牌送母親，牌下方的男孩是按他的樣子所畫。（梁鵬威攝）

家裡每個角落、一枱一櫈，都令潘母想起跟兒子相處的點滴，她終日以淚洗臉，難以正常生活，雖已向房署申請調遷，不過暫時仍未有消息。

潘母批評政府沒有認真對待工地安全，說至今仍然無法接受其他人以「工業意外」形容這場事故，認為一個天秤由設計到使用，有多重程序，「如果層層有做得好，點會冧？」她始終無法理解，怎能夠定義這件事是「意外」。

潘母說，不知道地盤不安全，兒子出事後，沒有一日不自責。（梁鵬威攝）

自責沒支持兒子轉工：原來地盤係咁唔安全咁危險

她責怪的還有自己，事發前兒子提過想轉做冷氣維修，她覺得危險，無晉升空間，勸兒子不要只想著眼前人工多寡，兒子聽後，決定留低。每次想起，潘母也後悔不已：「責怪自己無知，原來地盤係咁唔安全，係咁危險。叫個仔做呢啲工，簡直係推個仔去死自己都唔知。」

「邊個父母唔想自己仔女幸幸福福、有個小家庭、有份工打、有安全生活、有兩餐⋯⋯」

潘母拿出兒子的火化紙、及在喪禮上用的「大相」。 （梁鵬威攝）

立法會早前通過修訂職業安全及健康法例，潘母稱：「個例今次罰得都係少，你政府提出、同議員提出係5000萬，點解最後尾不停讓步，得1000（萬）呀。」

一場事故可令工人家庭破碎促再加強監管：唔好好似我咁受到呢啲痛苦

潘母說，一場事故帶來人命傷亡，背後工人的家庭隨之破碎，促政府須再加強監管，做更多安全相關的教育及推廣，保障所有工人有安全的工作環境，「（令其他人）唔好好似我咁，受到呢啲傷害、呢啲痛苦、呢啲打擊，日日生不如死。」