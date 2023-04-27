工殤紀念日｜重創陰影纏　前外賣車手讀社工爭權益：將絕望變希望

明日（4月28日）是國際工殤紀念日，一場工作時的意外，27歲前外賣平台車手何繼枝雖保住性命，但人生從此轉變。發夢，夢見撐著拐杖的自己，何繼枝說已習慣身體變化及使用拐杖，由最初無想過可恢復活動能力，到現在只需要用單杖，他說：「對我嚟講，已經係好好結果。」



前年11月，阿枝工作期間電單車被的士從後撞捲入的士車底，身體多處骨折，送院後一度危殆。事隔年多，身體各處傷口已經癒合，變成疤痕，但每次外出，經過馬路仍然感到緊張、害怕。



意外是阿枝人生轉捩點，他有感絕望，但絕望非終點，他今年9月將修讀社工課程，日後當上社工，外賣員權益、殘疾人士權利、貧困兒童發展都是他想關注、想推動的議題：「希望可以將我絕望嘅經歷，變成人哋嘅希望。」



【工傷紀念日系列一】



今年27歲的前外賣平台車手何繼枝說，意外是他的人生轉捩點。（廖雁雄攝）

前年11月送餐後電單車遭的士撞 維生指數跌到近乎死亡

何繼枝前年11月在大角咀送餐後電單車遭的士追撞，他憶述當時在燈位前停車，突然被猛烈撞擊，隨即被捲入車底，拖行數米，「當時都諗住可能會無命，成個車轆壓住我心口，完全抖唔到氣，完全分唔清痛、定唔知點樣。」

阿枝送往醫院後一度危殆，「意外嗰日，維生指數跌到近乎死亡。」當時他身體多處骨折，包括盤骨，肺部亦被刺穿、肝臟有破裂，要在深切治療部留醫一星期，等到身體情況穩定才做手術。

每次洗傷口過程「十級痛」 常痛到失眠

曾被的士拖行身體多處擦傷，也出現細菌感染，經常要洗傷口。每次洗傷口，要五位護士一同處理，他形容過程中感受到的是「十級痛」，「每日我住院都好擔心、好驚下次要洗傷口，日復日咁樣，真係𠵱家岩岩洗完傷口，你已經要準備聽日又要嚟多一次、接受呢個好痛苦嘅過程。」

望著病房的天花板，阿枝晚上經常痛到失眠，情緒時有起伏，「我都有咁諗過，點解會咁樣呢？不過我就相信總會有一日會好返，因為只不過係傷口，傷口一定會癒合，只不過係時間問題，只不過個過程真係非常之艱辛，要捱過去。」

阿枝身上的傷口已癒合，留下疤痕。（廖雁雄攝）

遺留心理創傷多選擇留家中：過馬路都好驚

事隔年多，傷口癒合，但意外留下的影響也一直延續，他每星期要做一至兩次物理治療，仍有五個專科要定期覆診。但最困擾的，始終是意外遺留下來的心理創傷，「經歷意外後，出街過馬路自己都好驚同緊張，特別最近好多的士撞人嘅意外。」

他一一數出近月發生的交通意外，「就算見到意外，就算唔關的士事，我都不自覺代入傷者角色感受，諗返佢地撞個下一定好痛、好驚，我會有呢啲畫面，諗到呢啲。」意外後，他很多時都選擇留在家中，不想外出。

阿枝說，最初無想過可以恢復活動能力，現在只需要用單杖，能應付生活，已是很好的結果。（廖雁雄攝）

曾代表香港參與世界技能大賽 疫下轉全職外賣員

提起以往職業，阿枝說他成長於破碎家庭，很早已獨立，當外賣員前學過木工，代表過香港參與世界技能大賽，曾想像過開設工作室，後來也做過零售業，但因為疫情，店家倒閉，他才轉做全職外賣員。

自僱不受保障 工傷無收入：外送員權益被剝削得好嚴重

出事前，他已經做了兩年的外賣平台車手，對於這份工作，他的形容是：「外送都係日曬雨淋嘅工作，比較辛苦，夏天熱、冬天凍。你又食無定時，顧客食飯，你就送餐，所以要等人個個食晒飯，先到你食。」他續指，外賣平台外送員屬自僱，不受僱傭條例保障，工作期間出意外，受傷、死亡，縱使有保險，保障的範圍及金額，都遠遠不及條例訂明的。

「因為唔受勞工法例保障，所以無福利，無年假，受傷都無收入，勞工法例有僱員補償條例，你就無，過身都唔會有合理賠償。所以外送員嘅權益都畀人剝削得好嚴重。」

阿枝寫給工權會的感謝信。（廖雁雄攝）

阿枝形容在留醫時間，無法預知康復程度、怕失去活動能力，也深知未來很大機會無法再做以往工作，現時身體狀態跟以往不同，拿著拐杖外出，步行的姿勢跟有別於其他人，有時也感受不友善的目光，「真係會因為呢個意外改變咗我身體狀態而有絕望，但我亦相信將來會有希望。」

工權會當義工 期望未來繼續為外賣員爭取權益

阿枝現時常到工權會做義工，期望未來繼續為外賣員爭取權益。他最希望，是外賣員可以受僱傭條例保障，有合理待遇及保障，平台應為外賣員提供安全培訓及裝備，「平台當我哋自僱，唔使理我哋安全，或者安全意識上嘅教育......呢啲安全裝備，可能就係意外時，決定你輕傷、重傷定死亡，所以非常重要。」

阿枝說，期望未來繼續為外賣員爭取權益。（廖雁雄攝）

關注外賣員權益也冀助貧困兒童：將我絕望嘅經歷變成人哋嘅希望

今年9月，阿枝將修讀社工課程，提起未來，他急不及待地說，想為殘疾人士的平等權利出一分力，也想繼續關注外賣員權益。他特別提到，希望籌備一些計劃為貧困國家的家庭及兒童提供協助，「希望可以將我絕望嘅經歷，變成人哋嘅希望。」