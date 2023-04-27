工殤｜夫墮井亡遺孀聽審勾傷痛　盼提升職安：無人想奉獻條命打工

男孩仰望天上星星，訴說每一日發生的事，媽媽告訴他，他每句說話，爸爸在天上都會聽得見，會一直見證他成長。這男孩的爸爸，在2021年底赤鱲角地盤污水井工業意外中離世，他是當時34歲的工友樊柱樑。



樊太跟丈夫相識10年，婚後育有兩子，生活尋常平淡，一場工業意外，頓失所愛，「諗返之前嘅生活，覺得好必然嘅嘢，原來唔係。」為孩子著想，她無避談丈夫，但案件去年10月展開聆訊，在庭上聽到丈夫名字，再度勾起傷痛，預想到未來審訊會很漫長， 實是煎熬。



職安健條例修訂早前在立法會通過，罰則會提高，但她認為單靠罰款難有阻嚇力，希望政府落力推廣職業安全：「無打工仔想攞自己條命，奉獻自己出嚟打工......對於我哋(死者家庭)嚟講，失去咗好多。」



工殤紀念日系列二



案件去年10月展開聆訊，樊太在庭上聽到丈夫的名字，再度勾起傷痛。（鄭子峰攝）

當日收到通知頓失方寸

今日是「4.28國際工殤紀念日」，在前年12月22日，赤鱲角地盤污水井發生致命工業意外，兩名工人送院後不治。樊太當日收到通知，頓失方寸，靠朋友幫她預約的士趕往醫院。

在車上，的士司機安慰她「無事嘅」，但忍不住一直流眼淚，「我幻想、個腦已經出現好多可能性。」趕到醫院，登記完資料，家人陸續趕到，等到醫生走向她，是請她先將其他家人叫過來，「個下我就知道咩事。」

再見到丈夫，他臉上有污泥，眼鏡已不知所蹤，「其實都唔係好相信，同自己講『真係佢嚟咩？唔係佢嚟嘛？』，但眼前嘅就係佢。」其他家人著她講再見，望逝者好走，但她不想接受丈夫離去、不想開口講再見。

樊太為丈夫寫的一本書，紀錄著兩人相識、結婚，成為一家四口的所有回憶。（鄭子峰攝）

相戀至結婚盡是平淡 夫工傷亡後嘆：平淡唔係咁容易

回家以後，樊太每晚失眠，夜裡總有種錯覺，覺得丈夫仍在陪大仔睡覺，從未離開。闔上眼，想起的全是跟丈夫的回憶。2012年，他們在朋友聚會上認識，由相戀、結婚、到孩子出世，樊太形容「無人哋嗰啲好激情」，跟丈夫日常生活相處，盡是平淡。

「我以前覺得平平淡淡咁生活就夠，但我先生嘅離開，令我覺得簡單平淡唔係咁容易。諗返之前嘅生活，覺得好必然嘅嘢，原來唔係。」

樊太喜歡丈夫老實、願意聽她說話，形容兩人相處盡是平淡、舒服。（鄭子峰攝）

樊太怕家人擔心，經常躲在房內哭泣，媽媽怕她想不開，不時來敲房門。她指自己有過產後抑鬱，也坦承丈夫走後，想過自殺，「但係另一個聲音同我講，你仲要諗你小朋友，你唔好，佢哋無咗爸爸，唔通連媽媽都要無埋？」

想到孩子，她堅持下來。但失去摯愛的痛，從未減退。樊太喜歡寫字，每當有說話想跟丈夫講，她便一字一句記於手機。廝守一生、白頭到老的想像無法實現，10年相處太短暫，去年12月，她寫下這一句話給丈夫：「如果真係有來世，希望我哋可以再相見。」

以星星比喻丈夫 陪孩子面對死亡

一年多過去，經過情緒輔導、學習靜觀，樊太的失眠已有改善，也開始懂得如何令自己安靜、如何發洩情緒。她也聽從社工建議，試著以星星比喻丈夫，陪孩子面對死亡，孩子也慢慢明白，「爸爸唔係到」意味著不可以再跟爸爸一起生活、不會再見面。

「我都驚訝佢（兒子）比我更快復元，佢提起爸爸時好開心；如果要我講，我會係傷心多，因為我會諗起以前嘅嘢，我係忍唔住會喊。不過我慶幸小朋友可以咁快接受到。」

樊太說，以前總是想孩子讀到書，但丈夫走後，她只盼孩子平安、快樂，「好似聽落好簡單，但其實好難。」

樊太的兒子經常畫畫送給爸爸。（鄭子峰攝）

渴望知真相 庭上聽丈夫名字傷痛勾起：想即刻完咗佢

平安快樂，確實不易。去年10月，案件首度進行聆訊，樊太在庭上聽到丈夫的名字，好不容易稍為平伏的傷痛，再度被勾起，她知道審訊可以很漫長，雖然渴望知道真相，但聽審令她感到煎熬，「真係覺得好長，我想即刻完咗佢，我唔想再勾起。先生係放喺我心入面，如果可以嘅話，真係放喺我心入面。唔想再因為上庭，你講返件事，真係好痛。」

樊太說，知道審訊可以很漫長，雖然渴望知道事件的真相，但聽審令她感到煎熬。（鄭子峰攝）

樊太在丈夫離世後，也變得非常留意香港工傷情況，「隔兩日、一日就有出嚟，見住呢啲新聞好恐怖，我唔明點解可以咁多。」

職安健條例修訂早前在立法會三讀通過，罰則會提高，但她說仍然擔心單靠罰款難有足夠阻嚇力，認為政府應考慮五年或以上監禁這類更具阻嚇性的刑罰，也希望政府落力推廣職業安全，並主動考慮檢視一些供工人修讀課程的長度，以確保培訓有效，「無打工仔想攞自己條命，奉獻自己出嚟打工。你份工有幾多錢？對於我哋嚟講，係失去咗好多。」