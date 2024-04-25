醫衞局稱有多項措施提升牙科服務　加強不同年齡和目標群牙科護理

審計報告指11間提供牙科街症服務的衛生署診所中，有4間診所有人約等候至少7小時取籌，並指2022/23年度牙科街症服務籌額較2018/19年度減五成。醫務衞生局今日（25日）回應指，醫衞局、衞生署及醫院管理局感謝並會詳細研究報告書內就緊急牙科服務和長者牙科護理支援提出的建議，更有效地提升本港牙科服務。



該局發言人稱，政府認同2022年年底已成立的口腔健康及牙科護理工作小組的意見，正積極籌劃一系列提升牙科服務的措施，包括會與非政府組織合作，明年起加強向有經濟困難的弱勢社群提供的緊急牙科服務，透過提升服務量、增添服務點和擴展服務範圍，達致及早發現和治療牙患，目標是額外提供現時政府牙科診所牙科街症的最少兩倍名額。



明年起加強弱勢社群緊急服務 額外提供現時牙科街症最少兩倍名額

醫務衞生局發言人表示，為全面檢視政府提供或資助的牙科護理服務，政府於2022年年底已成立口腔健康及牙科護理工作小組。小組在去年年底發表的中期報告內，建議政府應循「做闊做淺」的方向，致力為市民發展基層牙科護理服務；並建議循「做窄做深」的方向探討如何針對弱勢社群繼續發展適切的牙科護理服務，最終以達致保存牙齒及提升市民口腔健康整體水平為目標。

該局稱政府同意工作小組意見，正籌劃一系列提升牙科服務措施，包括會與非政府組織合作，明年起加強向有經濟困難的弱勢社群提供的緊急牙科服務，目標是額外提供現時政府牙科診所牙科街症的最少兩倍名額。醫衞局稱正研究計劃細節，將適時公布。

明年推出針對13至17歲青少年的「青少年護齒共同治理先導計劃」

該局又指會推行一系列措施加強不同年齡層和目標群組的牙科護理服務，包括明年推出針對13至17歲青少年的「青少年護齒共同治理先導計劃」，並於今年內加強現時由衞生署向有殘疾或特殊需要人士提供的特殊護理牙科服務，以及優化由關愛基金撥款的「長者牙科服務資助」項目等。

牙醫人手方面，醫衞局稱已於本月初向立法會提交《2024年牙醫註冊（修訂）條例草案》（《條例草案》），增設新途徑容許合資格非本地培訓牙醫來港執業，以及引入實習及評核期安排、更新牙科衞生員和牙科治療師的規管架構。

當局指，修例為本地牙科畢業生引入實習要求絕非近期新增，亦將有助增加本港牙科護理人手，以支援公營和資助牙科服務，並提升整體牙科專業水平，更好保障使用牙科服務的市民。政府將全力配合立法會的審議工作，務求讓《條例草案》盡早通過。