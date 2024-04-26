登革熱｜今年首個案稱無被蚊叮　衞生署指或只沒察覺　籲市民防蚊

衞生防護中心周四（25日）公布今年首宗本地登革熱個案，初步調查顯示病人居於小西灣富怡花園，稱過去3周未曾被蚊叮咬。衞生署衞生防護中心傳染病處高級醫生黃凱基今日（26日）表示，衞生署及食環署已視察病人住宅，又提醒市民預防登革熱要避免被蚊蟲咬及防止讓蚊蟲繁殖，如有不適就要馬上就醫。他又指，病人雖表示未有被蚊咬，但有機會是他未有察覺。



衞生防護中心4月25日公布今年首宗本地登革熱個案。。（資料圖片）

一名病居於小西灣富怡花園、過往健康良好的28歲男子，於4月12日起出現發燒，翌日到私家診所求醫，其後在22日出現皮疹，血液樣本經檢驗後，證實對登革熱病毒呈陽性反應，現時情況穩定。

黃凱基今日於港台節目《千禧年代》表示，衞生署及食環署已視察病人住宅，會再有其他工作如舉辦健康講座。他提到，登革熱不是透過人傳人，而是由帶有登革熱病毒的雌性伊蚊叮咬而傳染予人類。要預防登革熱，他指出要避免被蚊咬，市民可使用蚊驅避劑，同時要防止讓蚊蟲繁殖，尤其在下雨日子要避免花樽、冷氣機底盤積水。

他續指，如病人患上登革熱，或會有高燒、頭痛、肌肉關節痛等病徵，有些人未必有明顯病徵，若有不適就要找家庭醫生，提出自己是否有外遊及被蚊叮蟲咬。他表示，衞生署正做病媒調查，是次個案病人雖表示未有被蚊咬，但有機會是因為他未有察覺。