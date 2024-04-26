走塑｜鋸扒竹叉斷　供應商回應樣板為舊版較脆：示範時緊張揸高咗

首階段「走塑」周一（22日）起實施，環保署「綠色餐具平台」昨（25日）邀供應商展示及示範使用替代餐具，其中一間示範用拼接竹叉切牛扒時，兩支竹叉分別斷開及榫位鬆脫。負責該示範的供應商負責人今（26日）解釋，示範用竹叉樣板為存放了約4個月的舊版本，存放時間較長較乾燥，水份少致榫位較脆，加上示範者當時緊張，「揸高咗兼大力咗」。



該負責人不擔心事件影響市民對環保替代餐具信心，強調使用環保餐具習慣須循序漸進，也毋須與膠餐具作比較：「環保餐具係天然嘢做，唔同膠用石油提煉，𠵱家環保餐具不斷改進，為求消者滿意，唔好下下都同膠（餐具）比較」。



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「生昌文具紙行」是昨日進行環保餐具示範生產商之一，其蘇姓負責人示範以「入榫式」竹製刀叉切牛扒時，由於竹叉「榫位」無法受力而斷開。該生產商另一負責人、即昨日示範者的父親今在商台節目解釋，示範用竹叉樣板為存放了約4個月的舊版本，存放時間較長較乾燥，水份少致榫位較脆，而發生事故還有原因：「攞嚟示範嘅時間可能我個仔緊張啲，揸嘅手勢揸高咗......應該揸返低啲，唔好咁緊張，我見住佢（仔仔）兀到好實。」

父親事後有安慰：話唔緊要嘅 意外嚟嘅

主持問到仔仔目前心情如何，蘇先生有否安慰時，他稱：「都有同佢（仔仔）傾過下，我話唔緊要嘅，有啲事係意外嚟嘅，佢後來轉用第三隻叉無事嘅。」

蘇又強調使用環保餐具習慣須循序漸進，也毋須與膠餐具作比較：「環保餐具係天然嘢做，唔同膠用石油提煉，𠵱家環保餐具不斷改進，為求消者滿意，唔好下下都同膠（餐具）比較」。