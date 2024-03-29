新冠疫苗｜社署及醫衞局轄下地區設施 　4.2起助長者網上預約打針

政府昨日（28日）公布有關協助有需要長者，於網上預約接種新冠疫苗的更新安排。由4月2日起，60歲或以上居於社區的長者如需協助，可到社署轄下長者地區中心及長者鄰舍中心、醫務衞生局（醫衞局）轄下地區康健中心及地區康健站，以及衞生署的長者健康中心尋求協助。



郵政局協助預約服務維持至本月底

其中，衞生署的指定長者健康中心，會為65歲或以上的會員及非會員提供新冠疫苗接種服務，亦會協助有需要長者預約接種其到訪中心未有提供的新冠疫苗。現時郵政局協助長者網上預約接種新冠疫苗的服務，則維持至本月底。

自新冠疫苗接種計劃開展，政府設立了24小時運作的網上預約系統（booking.covidvaccine.gov.hk），供市民透過系統選擇欲接種的疫苗，並預約於私家診所新冠疫苗接種站、兒童社區疫苗接種中心、醫院管理局轄下指定普通科門診診所，又或衞生署轄下指定學生健康服務中心、母嬰健康院或長者健康中心接種新冠疫苗。

除於網上預約接種新冠疫苗，市民亦可直接致電私家診所新冠疫苗接種站查詢有關服務，有關接種站的名單可瀏覽防護中心網頁，了解新冠疫苗接種的最新資訊。