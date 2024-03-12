流感｜14歲少女確診H1流感併發肺炎　無打疫苗　PICU留院情況危殆

衞生防護中心今日（12日）公布一名過往健康良好的14歲少女確診感染甲型流感（H1）病毒呈，臨床診斷為甲型流感併發肺炎，她沒有接種今季季節性流感疫苗，潛伏期內沒有外遊。病人現時入住東區尤德夫人那打素醫院兒童深切治療部PICU，情況危殆。



確診H1流感併發肺炎的14歲少女現時入住東區尤德夫人那打素醫院兒童深切治療部PICU。（資料圖片）

衞生防護中心今日（12日）正調查一宗兒童感染甲型流感嚴重個案，個案涉及一名過往健康良好的14歲少女。她上周五（8日）開始發燒和咳嗽帶痰，同日向私家醫生求診。

她今日因氣促及血含氧量下降，到聖保祿醫院求醫，隨即獲轉介到律敦治醫院急症室接受治療，病人現時入住東區尤德夫人那打素醫院兒童深切治療部，現時情況危殆。病人的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感（H1）病毒呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發肺炎。

衞生防護中心初步調查顯示，病人沒有接種今季季節性流感疫苗，潛伏期內沒有外遊。她的家居接觸者現時沒有出現病徵。中心正繼續調查。