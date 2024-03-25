新冠XBB疫苗｜3.27起預約接種　半歲或以上人士皆可「揀針」

政府今日（25日）宣布，新冠XBB疫苗最新接種安排至非高風險優先組別人士，由本周三（27日）起透過網上預，供所有6個月大或以上，從未接種新冠苗或未完成接種初始劑次的人士，可選擇接種XBB疫苗作為初始劑次。如當日已預約接種其他新冠疫苗的市民，屆時可轉打XBB。

衞生防護中心轄下的疫苗聯合科學委員會認為，XBB疫苗可針對已成為本港主流病毒株的JN.1提供加強保護。政府去年12月購入20萬劑XBB疫苗，截至昨日（24日）已接種約12.6萬劑。



政府今日宣布，新冠XBB疫苗最新接種安排由3月27日（本周三）開始，所有6個月大或以上從未接種新冠疫苗，或未完成接種初始劑次的人士，可選擇接種XBB疫苗作為初始劑次。

據聯合科學委員會早前的建議，高風險優先組別人士無論以往曾接種多少劑數的新冠疫苗，應於接種上一劑疫苗或感染2019冠狀病毒病（以較後者為準）至少六個月後，接種額外一針的加強劑以加強保護。該組別人士現時可選擇接種XBB作為初始劑次和加強劑。

至於非高風險優先組別人士的初始劑次接種安排，聯合科學委員會早前建議擴展XBB疫苗的使用，以作為這組別人士的初始劑次，毋須接種加強劑。

經檢視XBB疫苗供應，政府將由本月27日起擴展XBB疫苗接種服務至非高風險優先組別人士作為初始劑次。換言之，所有6個月大或以上從未接種新冠疫苗或未完成接種初始劑次的人士，可選擇接種XBB疫苗作為初始劑次。

網上 預約系統 會在本月27日上午9時起更新，供合資格市民預約接種XBB疫苗，XBB疫苗的接 種場地會 為早前已於網上預約接種其他信使核糖核酸（mRNA）疫苗（即復必泰）的合資格市民，提供XBB新冠疫苗，以完成初始劑次。

聯合科學委員會認為，XBB疫苗可針對已成為本港主流病毒株的JN.1提供加強保護。政府由去年12月14日推出XBB疫苗接種安排，並購入約20萬劑有關疫苗。至昨日（24日）已接種當中的約12.6萬劑。

政府最近亦額外採購約1.4萬劑XBB疫苗幼兒配方及兒童配方（即9,600劑Comirnaty Omicron XBB.1.5幼兒配方，及4,800劑兒童配方）。有關疫苗已運抵本港，政府會在本月27日起安排接種初始劑次或加強劑。政府會繼續留意XBB疫苗的需求，確保有足夠的疫苗供應市民接種。

衞生防護中心指出，本地新冠病毒病整體仍處於活躍程度。監測數據顯示，新冠病毒的檢測陽性比率於3月上旬（3月3至16日）超越過去半年間所錄得的水平，同期每周錄得超過50宗嚴重及經初步評估為死因與新冠病毒病有關的死亡個案，也超越本年初每周約30宗的水平。中心呼籲市民應盡快完成接種初始劑次，而高風險群組亦應接種加強劑。

現時供合資格市民免費接種並設於私家診所的新冠疫苗接種站有充裕的時段可供合資格人士預約接種XBB疫苗。各個接種地點的可供預約時段，可 按此 瀏覽。