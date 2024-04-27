新紮師兄｜BIG4實習感無意義　反修例重拾警察夢　科大生棄商從警

警隊今日（27日）舉行結業會操，榮獲榮譽警棍的見習督察伍展宏在科技大學畢業，修讀工商管理的他曾在BIG 4會計師樓實習，惟有感「日日為盈利，冷冰冰意義唔大」，加上，當年正值反修例示威，希望可以維持香港繁榮穩定，毅然棄商從警，重拾童年警察夢。不過，他指在過程中「有得有失」，有朋友因此離他而去，但不感到惋惜，強調在學堂結識到更多志同道合的夥伴。



《基本法》23條立法，另有擔任警員11年、成功考獲見習督察的畢業學員指，「好開心23條立法，警察有責無旁貨嘅角色，亦係首要工作目標」。



獲頒榮譽警棍的見習督察伍展宏現年24歲，於科技大學工商管理學士畢業，主修資訊系統和會計，他坦言，當年受朋輩壓力影響，覺得畢業後一定要做銀行家或會計師，對未來感到迷茫。

BIG 4實習 感「日日為盈利奮鬥意義唔大」

在一年實習時期，伍展宏曾在BIG 4會計師樓做審計實習，不過，這反而令他更明白未必適合，「因為覺得喺呢啲機構度，日日為盈利奮鬥，覺得冷冰冰而且意義唔大」。

伍展宏又指，在讀書期間，本港發生反修例事件，讓他覺得香港的繁榮穩定受到威脅，故重燃起幼稚園時想成為警察的志願，決定跟隨退休警員父親的步伐，放棄商業世界，加入警隊。

入學堂失去朋友不惋惜 「認識到更多志同道合夥伴」

伍展宏認為，加入警隊「真係有得有失」，「有啲朋友真係會因為我嘅工作，而選擇離開我」，但在警隊訓練中，他認識到更多志同道合的夥伴，得着比失去更多。他表示，不會對離開的人感惋惜，因為已找到支持自己的夥伴，在過程中陪伴他一同追尋警察夢。

任職11年警員考督察 對基本法23條立法「好開心」

現年36歲，獲施禮榮盾及榮譽警棍的見習督察歐陽盈政，2011年在城市大學會計學系畢業，但因當時自覺性格内向兼沒有自信，是「宅男」一名，擔心沒能力勝任督察，所以先投考警員，直至在去年，歷經四次嘗試，終成功考上警長，並在同年再晉升為見習督察。

在11年的警務工作中，歐陽盈政最難忘在隸屬旺角警區時，曾有一名長者突然在家因病離世，其女兒到場後失控大哭，更怪責自己因工作失約，無緣見母親最後一面。歐陽盈政憶述，當時受這一幕感動，想盡辦法去安慰和開解對方，令他感受到當警察意義重大，可幫助更多有需要人士。

港府已就《基本法》23條立法，歐陽盈政指出「好開心」，強調警察有責無旁貨角色，維護國家安全是首要工作目標。

手球教練轉行做警察 盼用生命影響生命

薛富盃及銀笛獎得獎學警尤俊耀，現年24歲，曾經是一名手球教練，在中學教手球，所以希望在警隊裏「用生命影響生命」，他亦認為，中學生的思想十分容易受到影響，希望為他們樹立正確榜樣；

他又認為，手球教練的經驗對十分有用，因為與警隊講求團隊精神和意志力近，他承認有朋友因為他入學堂後疏遠他，但他強調：「我唔太介懷，大家有唔同價值觀同想法，唔會強逼大家接受一套價值觀。」