新紮師兄｜121督察及學警出更　檢閱官楊振權：遇謊言抹黑不氣餒

警察學院今日（25日）舉行結業典禮，共有25名見習督察及96名學警結業。擔任檢閱官的截取通訊及監察事務專員楊振權說，巿民今日能安居樂業，香港警隊實在功不可沒，他寄語學員在面對少數別有用心的人以謊言抹黑警隊時，不要感到不快及氣餒。



警務處處長蕭澤頤表示，警隊去年11月開始在北京、廣東、福建等內地城市舉行招募活動，至今已有686名在內地讀書的香港學生投考，當中137人已加入警隊。



▼11月25日 警察學院結業會操▼



退休前為高等法院上訴法庭副庭長的「楊官」楊振權致辭時說，學員在離開警察學院後，透過處理不同種類的案件及接觸不同階層的市民，繼續學習，並且必須以謙卑、包容、有禮的態度，大公無私、無畏無懼地履行職務，以取得社會大眾的尊重、信賴和支持。

他指香港巿民今日能安居樂業，香港警隊實在功不可沒。他寄語學員在面對少數別有用心的人以謊言抹黑警隊時，不要感到不快及氣餒。他認為大部分市民也深信香港警隊是極為優秀的隊伍，會以清廉、高效、不偏不倚、無畏無懼的精神，維持社會治安，保護市民的生命財產，及維護香港和國家的安全。

楊振權表示，他在過去50年，見證着香港警察蛻變成今天亞洲甚至世界最佳警隊之一，助力香港經濟高速發展，成為世界主要金融中心和世界最安全的城市之一；然而香港巿民對警隊的愛護、支持和尊敬，是經過前人數十年的努力及堅守原則而獲得，他深信學員必定會繼往開來、堅守法治、努力維護香港繁榮穩定、保障香港和國家的安全。

警隊內地招募 至今已有137人加入

警隊去年11月開始在北京、廣東、福建等內地城市舉行招募活動，蕭澤頤表示，至今已有686名在內地讀書的香港學生投考，當中137人已加入警隊；而警隊在今年5月調整投考條件後，至今警員投考人數，亦去年同期增加約64.5%，見習督察投考人數而則增加近60%。