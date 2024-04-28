香港有旺場｜解葵廣不死謎拆聚人氣法　小商戶多、租金平、限制少

香港有些地方，平日、假日有不少人行，包括葵涌廣場、深水埗特賣場。有學者指，前者是香港特色商場，賣點在於一站式消費，場內的商舖數量亦極多，令店家能以一個細小的舖面，吸引極大的人流，成為其營商的優勢。



至於後者，學者則指部份特賣場會參考內地網購平台的數據，用來決定近期的入貨策略，當消費者想買某種產品，來到特賣場發現有現貨，就很大機會為著「早買早享受」、可即時帶走貨品而在特賣場購買產品。



【香港假日「人氣」系列之三】

香港中文大學商學院客席教授冼日明提到，香港的商場可分很多種，例如既吸本地客、亦吸旅客的大型商場，也有地區性商場、社區商場、以及特色商場。而葵涌廣場屬於特色商場一類，賣點在於一站式消費，「可以食嘢、買衫、買年輕人鍾意嘅用品。」

商舖「打散」面積較細租金相對平 冼日明：啲舖一吉好快有人租返

他又指葵涌廣場算是香港商場中的異數，在內的商舖數量多，大多都是以一個細小的舖面，吸引極大的人流。冼日明指，商舖「打散」面積較細、租金相對平，正是在葵涌廣場營商的優勢，「啲舖一吉，都又好快有人租返。」

他續指，葵涌廣場應該繼續保持其多元化，政府也應該把握當中的商機，多做推廣，吸引各地旅客來港體驗葵涌廣場這類特色商場。

盛滙商舖基金創辦人李根興表示，葵涌廣場是區內的「平民天堂」，比起其他商場，商場內的舖位有大有細，且有來去水，便利商家開餐廳、小食店，廣場內因而既有連鎖式食肆、也有很多小商戶，「大小都有，唔係千篇一律，能夠畀到市民新鮮感。」加上廣場四通八達，很多人會途經廣場，也促使廣場內人流旺。

業權分散對商店營業限制相對較少

他都提到，因為葵涌廣場業權分散，對商店營業的限制相對較少，部份地面商店可營業至深夜，廣場內也有賣各種生活、潮流玩意的商舖，這種經營上的彈性、及混合性，也令廣場變得更有吸引力。

恒生大學市場學系高級講師殷暉則指，疫後出現的港人北上潮，除了因為內地消費便宜，也因為新鮮感，香港的商場想吸引顧客留港消費，商場的特色尤為重要，例如容許寵物入內，也足以成為獨特的賣點，吸引到顧客。

主打基層消費 個體商戶落力、有動力

殷暉指，葵涌廣場作為香港其中一個特色商場，跟旁邊的新都會廣場定位不同，葵涌廣場主打基層消費。廣場內的小食店、飲品店，其實也是體驗式消費，由於經營的商戶，大多屬個體戶，因此做生意時比較落力，較有動力提供更好的服務。

他續指，場內有很多類似的店舖，基於市場競爭，不同商店的標價會相若，倘若將價錢標得較其他商戶高，就要確保產品非常突出，否則不會有人買。他又說，即使商場內的商店種類看似差不多，但這麼多年來，當中的店家、商戶一定有自然更替，對顧客而言，這些改變及更替，也會帶來不一樣的體驗。

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特賣場崛起靠現貨 「早買早享受」

至於特賣場盛行、多人行，殷暉指，有些特賣場會參考內地網購平台的數據，用來決定近期的入貨策略，當消費者想購買某種產品，發現在內地網購平台跟特賣場價錢相若、或只有少許差距，便有機會為著「早買早享受」、可即時帶走貨品，不需要等平台送貨，而選擇在特賣場購買。

他續指，以往業主可能先考慮租予一些盈利高的商店，例如金舖、藥房，但現時因市道問題，「租得出已經好好，好過空置。」加上近年舖租較便宜，也有利特賣場經營。

現貨在手毋須隔網探質素 李兆波：變相省咗錢

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波則表示，這類特賣場以低價吸引客人，靠的是薄利多銷。他稱，即使網上平台有機會買到價錢相近的產品，但特賣場有一堆現貨供客人選擇，顧客不需要在網上平台搜尋貨品、格價、了解不同廠家產品的質素，等同幫顧客節省時間，「變相都係省咗錢。」