香港有旺場｜掃街天堂葵涌廣場抵住北上潮　深水埗特賣場吸跨區客

全面通關後每逢周末都有二三十萬港人北上，享受深圳性價比高的食物及服務，昔日旺場變「遺址」。不過香港商場並非完全無法留人，有消費場所以平靚正抵住北上潮。



在深水埗的兩個特賣場，主打貨品種類多、價錢平，每日開門後，店內總是人迫人，顧客們來回往復在店內不同位置，揀選心水貨品。除了掃貨場，素有「掃街天堂」之稱的葵涌廣場仍然是區內、區外人假日來閒逛、消遣的勝地。



【香港假日「人氣」系列之一】



+ 2

在深水埗黃金廣場對面，有一間深水埗電子特賣場，已經營十多年，據其商店的「大富翁地圖」，有地面及一樓兩層，共設10多個區，賣各類電子產品、家居用品、美妝、文具、餐具、食品等。

上周日（4月21日）正值黃色暴雨警告信號生效期間，特賣場地面及一樓都聚滿顧客，有顧客形容店內的人多得似在行年宵，在店裡走動，不時會「膊頭撞膊頭」。

店內有不少數元便能購買的產品，其中地面有一個區域，放置了多個紙皮箱，包括3元的潔廁用品、5元的環保袋、9元的清潔洗衣機粉等，顧客行過總是會駐足望一眼。

從黃大仙過來的羅先生，平均每月會來一次，他拿著剛購入的綿籤，價錢僅5元，一盒有500枝，保質期至2027年，他說在外面很難以同樣價錢買到同類產品，「呢啲五蚊有500枝，去邊到買？你去外面買，肯定買唔到。」

羅先生在特賣場也收獲一個售價為79元的背囊，並在店內試貨區拆開包裝檢查袋身及拉鏈。他說，喜歡來這裡，可以摸到貨品實物，又指店內貨品種類多，「咩都有得賣。」提到有些網上購物平台，也有價錢相近的貨品，他就說：「淘寶我就唔買喇，買咗唔啱，退貨好麻煩。」

林女士及正就讀小學的女兒同樣家住東九龍，林女士說平日來這個特賣場，店內迫狹擠擁的情況甚至令她感覺「好似打仗咁」，所以一般都不會帶女兒一同前來，但因為當日早上有雨，料人流會較少，才帶女兒來搜購文具。

她徐徐拿出女兒的戰利品，有日本卡通人物做封面的筆記簿、鉛芯筆、擦膠筆等，售價均只為數元，林女士指正版卡通人物的文具至少得花數十元，但按孩子的使用習慣，用得快不久後又要買、又有機會掉失，這裡幾元一件的卡通文具，一來能令孩子開心，二來即使掉失也不會感到太心痛。

她又指，不要以為「平嘢無好」，這個特賣場貨品價錢雖然便宜，但並非全部貨品都是平行進口，她就曾在場內買過不少正貨，「最緊要睇made in邊到。」

有人為子女買文具，有人也來為父母購物。劉小姐家住何文田，每月會來特賣場一兩次，今日來為媽媽買假牙清潔片，一盒120片的假牙清潔片，售價只需39元，非常划算，這種數量的的包裝以往在旺角也找不到。談到北上潮，她就說自己買的都是「民生」用品，北上去買又要拿回來甚麻煩，還是較喜歡來特賣場買。

離開深水埗電子特賣場，轉角就見到另一間特賣場淘多多，同樣是兩層的商店，劃分出多個區域，數元可買到的產品全放在特價區，不過未見這區特別多人。但有顧客表示，如非下雨天，店內擠擁的程度是根本不容許人們停下來看貨物，「你咁企係到會畀人話你阻住佢。」

攜姐姐來閒逛的張女士居於港島，對深水埗區並不熟悉，最初是朋友帶她來，一來便發現這裡的貨品不止價錢平，還相當抵用，例如一頂太陽帽，在這裡10多元已可買到，遠低於坊間商店的標價，「覺得外面（商店）係標高咗。」

張女士指一指姐姐手中的購物籃，裡面已放得甚滿，包括多盒10元30個獨立包裝的口裝，她說這些也是試過覺得好用、「翻頭買」的貨品，又指自從知道這裡有特賣場，與朋友經過時也會上來，「多數上嚟一定買到嘢，最緊要價錢唔貴，用途都有作用。」她姐姐在旁也補充，因為自己不擅長上網，來這些實體店購物較為方便。

攜姐姐來閒逛的張女士表示，來特賣場總會買到「啱心水」的貨品。（王海圖攝）

+ 3

掃貨有特賣場，掃街就有葵涌廣場。葵涌廣場素有「掃街天堂」之稱，一二樓近年有不少新的小食店進駐，而廣場的三樓則仍然是各式小食店、飲品店、餐廳的集中地，當中有些經營已久，例如一些冷麵店、雪糕店。當日黃色暴雨警告信號除下不久，三樓幾張長櫈已坐滿人，旁邊也有不少人站著，他們拿著剛買到的小食、飲品大快朵頤，有些小巷同樣企滿等小食、及吃小食的人。

這些「掃客」客中，也不乏家庭客，其中家住港島的郭小朋友第一次來葵涌廣場，大讚這裡「好多嘢食，好多嘢玩。」其父親郭先生則說，一家人以往少來葵涌廣場消費，今次來也覺得三樓食物種類多，人流亦旺，仔女剛花了五十元買班戟，問到價錢是否合理，他就笑言不知如何評價，「佢哋鍾意食就好。」

曾小姐及陳小姐都是從港島來，她們就指葵涌廣場小食、飲品的價錢屬於「中價可接受」，不過因為在港島「無咁樣嘅商場」，要數也只是數得出太安樓，而她們住南區，去東區也甚遠，來葵涌廣場反而較方便。

家住港島的郭小朋友第一次來葵涌廣場，大讚「多嘢食多嘢玩」。（夏家朗攝）

羅氏夫婦則是從屯門過來葵涌廣場消費，羅先生說今次是第二次來，第一次是上周跟太太來一間商場內一間餐廳用膳，當時很匆忙，沒時間享用小食，今次有時間慢慢行，就發現這裡有多種小食，例如泰式、台式的小食，又有好飲的手打檸檬茶，加上買了些泰式糕點回家享用，前前後後已消費四百多元。

就商場內小食、飲品的價錢，羅氏夫婦同樣認為可以接受。問到對北上潮的看法，羅先生說，從家中來葵涌廣場，車程約半小時，相較北上至少要45分鐘車程方便，而且內地消費水平現時也有所上升，「其實𠵱家喺內地消費，價錢都就快追到葵廣消費。」