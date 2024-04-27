逃出理大｜18被告涉游繩逃走　稱已更生重犯機會低　案押後判

理工大學在2019年11月被大批示威者佔領，警方後來封鎖校園後，部份示威者疑嘗試以游繩方式從天橋爬下逃走時被捕，其中18名因暴動及妨礙司法公正罪成的被告，今(26日)在區域法院求情，辯方律師指事件發生逾4年，不少被告已更生，正努力過新生活，他們重犯同樣罪行的機會極低，但法官王詩麗指本案罪行仍屬非常重，把案押後至6月18日判刑，全部被告需還柙。



18名被告：何英傑（35歲）、林斌（20歲學生）、伍偉楠（22歲）、冼宏俊（32歲）、林施雅（32歲）、梁卓鋒（23歲）、陳俊鋒（20歲）、麥韜（25歲）、利文熙（20歲）、黃筠喬（20歲）、張頌熙（41歲）、梁穎欣（30歲）、陳鎮洋（32歲）、劉淑華（26歲）、黃琪峰（22歲）、林鑫濤（21歲）、卓琬宜（18歲）、黎靖言（27歲）及。

林斌、陳俊鋒、麥韜、利文熙開審前承認暴動罪，意圖妨礙司法公正罪則存檔法庭；其餘14人經審訊後被裁定意圖妨礙司法公正罪成。其中伍偉楠、梁卓鋒、黃筠喬、梁穎欣、劉、黃琪峰、林鑫濤、卓琬宜、黎亦被裁定暴動罪成，陳鎮洋另承認一項危駕罪。

被告漫長等待承受壓力

辯方求情時指，事件發生至今已逾4年，被告在漫長等待中承受壓力，部份被告原只被控意圖妨礙司法公正罪，至2023年1月才被加控暴動罪，對於這些被告而言，他們有合理期望不被加控，希望法庭酌情減刑。

女被告須時完成學業取教導所報告

王官留意到被告之一的黃筠喬，因須在一段時間內完成學業，她現時正休學，遂決定給她一次機會，先為她索取教導所報告，並於5月17日作進一步求情，其他被告押後至6月18日判刑。

同案一名19歲被告陳宇晴，早前已認罪及被判處教導所。

案件編號：DCCC 313、573/2021