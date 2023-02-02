逃出理大｜涉游繩逃走19人被控　家長車司機遇截倒車　警拔槍警告

2019年11月警方圍堵理大期間，有示威者嘗試游繩逃走，並有「家長車」到附近接應，19名涉嫌有份參與行動的人士，被控多項罪名，案件今(2日)在西九龍法院(暫代區域法院)開審，其中一名家長車司機認危險駕駛罪。案情指他當日駕車載著6名乘客駛至紅磡繞道天橋時，遇上警方截查，他突然倒車，兩警需即時後退，當中一警後退至天橋護欄，後方已是半空，他覺生命受威脅下，曾拔槍警告。同案另有4被告承認暴動，由於案情仍未處理好，法官王詩麗把案押後至明天處理。



19被告全否認妨礙司法公正罪

19名被告：何英傑（35歲，文員）、林斌（20歲，中六生）、伍偉楠（22歲，學生）、冼宏俊（32歲，地盤工）、林施雅（32歲，女秘書）、梁卓鋒（23歲，地盤工）、陳俊鋒（20歲，理財顧問）、麥韜（25歲，文員）、利文熙（20歲，學生）、黃筠喬（17歲，中六女生）、張頌熙（41歲，商人）、梁穎欣（30歲，銀行女經理）、陳鎮洋（32歲，建築安全主任）、劉淑華（26歲，女網頁設計師）、黃琪峰（22歲，學生）、林鑫濤（21歲，外賣員）、卓琬宜（18歲，中六女生）、黎靖言（24歲，女項目經理）和陳宇晴（17歲，中五女生）。

他們共被控7項意圖妨礙司法公正罪，指他們於2019年11月18日，作出意圖妨礙警方作出逮捕，他們全部人否認控罪。

2019年11月18日，有被困理大的示威者嘗試由天橋游繩逃走。(詳看下圖)

14被告被控暴動當中4人認罪

除第一、四、五、及十三被告外，其餘14人被控暴動罪，即於或約於2019年11月17至18日，在理工大學連同其他人參與暴動。其中第二、七、九及十九被告承認控罪，控方明天才讀出相關案情。

1被告認危險駕駛

第十三被告陳鎮洋另被控危險駕駛，指他在同年11月18日在紅磡繞道近理大李兆基樓，危駕一輛客貨車。陳承認控罪，暫准繼續保釋，但候判期間不得駕駛車輛。

車上載著6名乘客

陳承認的危險駕駛罪的案情指，陳當晚約9時駕駛白色客貨車駛，經加士居道行車天橋，在紅磡繞道往公主道行車天橋的交界處附近，遇上警方截查，當時陳的車上有6名乘客。警員要求陳停車，但見陳神色慌張，便上前到前座乘客位指示他停車，但陳沒有理會，並嘗試倒車逃走，更險些撞向仍在車頭左方的一名警員。

警員後退至天橋護欄覺生命受威脅

陳倒車並將車頭扭向左邊石壆，導致警員需後退至紅磡繞道近天橋護欄的位置，而天橋護欄後便是半空，警員迅速移動至車頭左前方，並感到生命受威脅，隨即拔槍警告，但陳未有理會，繼續倒車直至撞到後方另一私家車才停下，隨後陳與車內的乘客全被制服。

無視警方停車要求繼駕駛

控方指，涉案地點是單程路，陳在路上超車，警員出現在其前方仍繼續行駛，更無視警方的停車要求，並把繼續駕駛試圖離去，又把車駛向石壆導致警員須後退至後方為半空的天橋護欄位置，其駕駛方式屬危險。

案件編號：DCCC 313,573/2021