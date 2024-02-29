逃出理大｜再14被告罪成　包括游繩逃走示威者及4名家長車司機

警方2019年11月圍堵理大期間，有示威者嘗試游繩逃走，並有「家長車」到附近接應。警方在何文田一帶截獲7輛車，拘捕多人。19人被控企圖妨礙司法公正、暴動等罪。其中9名疑從理大逃出及5名疑駕駛或在家長車上的人不認罪，法官王詩麗今（29日）在區域法院裁決，並指多名從理大逃出的人，相信案發前已在理大，裁定他們暴動罪成；而與「家長車」有關的人士，亦相信他們知悉在接載示威者，故亦裁定妨礙司法公正罪成。



法官把案件押後至4月27日，認罪和不認罪的被告一併判刑，期間替第10被告黃筠喬索取背景報告，所有被告還柙看管。



14被告經審訊裁罪成

受審的14名被告：何英傑（35歲，船務主任） 、伍偉楠（22歲，學生）、冼宏俊（32歲，地盤工人）、林施雅（32歲，秘書）、梁卓鋒（23歲，地盤工人）、黃筠喬（17歲，學生）、張頌熙（41歲，商人）、梁穎欣（30歲，銀行經理）、陳鎮洋（32歲，建築安全主任）、劉淑華（26歲，網頁設計員）、黃琪峰（22歲，學生）、林鑫濤（21歲，外賣員）、卓琬宜（18歲，學生）、黎靖言（24歲，項目助理），分別否認7項「作出一項或一連串傾向並意圖妨礙司法公正的作為」罪。

2019年11月18日，有被困理大的示威者嘗試由天橋游繩逃走。(詳看下圖)

逾600人嘗試游繩逃走

案情指，理大自2019年11月11日起發生暴動，示威者有組織地佔據校園。警方同月17日開始封鎖理大，任何人士離開都會被捕或登記身份，有人嘗試不循警方安排逃離，逃避警方追捕。及至18日傍晚，超過600人經理大內連接X座及Z座的行人天橋，游繩到紅磡繞道往加士居道行車天橋，並跑上繞道方向；另約有40人從理大V座及Z座方向跑出，由漆咸道南方向登上行車天橋逃走。警方其後施放催淚彈，有示威者從行人天橋向下投擲汽油彈阻止警方介入。

其中9被告事前已處身理大

法官在裁決指，裁定涉及9名暴動罪的被告，案發時均是從理大出來。就辯方指，沒有證據顯示他們是何時進入理大，法官指警方於2019年11月17日晚上7時，成功設立防線禁止進出理大，因此該9名被告是設立防線前進入，又指他們若不是參與暴動，不會特意進入校園，或進入校園後，他們也有足夠機會離開。法官認為他們排除萬難，進入理大。即使案中沒有證顯示他們作特定破壞行為，但肯定他們藉身處現場，壯大暴動者的聲勢，以互相支持和鼓勵作出破壞社會安寧的行為。因此，法官裁定該9人暴動罪成。

其中4被告駕駛家長車

至於企圖妨礙司法公正罪，則涉及被指從理大出來的9名被告，和駕駛「家車長」的司機，即何英傑、冼宏俊、張頌熙和陳鎮洋，和身處「家車長」的林施雅。其中何英傑自辯時解釋，只是接載傷者到醫院，未有懷疑車上的人是示威者。惟法官認為其說法不可信，指根據何的說法，有人突然登上他的車，竟未查問對方身份和為何受傷。

行車紀錄錄音與警方佈防有關

此外，根據冼宏俊和林施雅車上的行車紀錄儀，錄得聲音包括「都有狗車啊」、「喂有狗落地啊」、「first aid衫掉唔掉得啊？」法官指，內容與警方佈防有關，或看來是談及消滅證據。

犯罪協議可透過點頭眨眼表達

法官指，9名被告逃離理大後，登上不同車輛。駕車的被告則接載他們，助對方逃避警方的拘捕。各被告之間無需交談，其犯罪協議可以透過點頭、眨眼或表情意會達成。因此，法官亦裁定所有被告企圖妨礙司法公正罪成。

2019年11月理大衝突期間，示威者曾在理大與警對峙。(詳看下圖)

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9被告及家長車司機早前已認罪

其中9名被告：伍偉楠、梁卓鋒、黃筠喬、梁穎欣、劉淑華、黃琪峰、林鑫濤、卓琬宜及黎靖言另否認暴動罪。第2被告林斌（20歲學生）、第7被告陳俊鋒（20歲，理財顧問）、第8麥韜（25歲，文員）、第9被告利文熙（20歲學生）及第19被告陳宇晴（17歲，學生）早前已承認暴動罪。

另外被告陳鎮洋涉駕駛「家長車」被控危險駕駛罪，他早前已認罪。

案件編號：DCCC 313,573/2021