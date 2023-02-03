逃出理大｜600人疑1小時內游繩逃走　4人認暴動包括當時15歲女生

2019年11月理大爆發衝突，警方封鎖校園禁止進出，但仍有示威者嘗試從理大天橋逃走，另有人駕駛「家長車」接應，涉案19名男女被指意圖妨礙司法公正案今（3日）續審，其中4人承認暴動罪，案情指示威者試圖從警方佈防較輕的地方逃走，一小時內有逾600人遊繩而下，並由多輛電單車接走後，再轉登上其他車輛，4名被告在車上被截獲。法官下令4人還押至同案被告審訊後才判刑，並會為案發時15歲的女生索取教導所報告。



認暴動罪妨礙司法公正罪存檔

今日認罪的4人：中六生林斌（22歲）、理財顧問陳俊鋒（22歲）、學生利文熙（22歲）及中五女生陳宇晴（案發時15歲、現18歲）。他們承認於或約於2019年11月17至18日，在理工大學連同其他人參與暴動，原令被控的意圖妨礙司法公正罪則獲法庭存檔。

2019年11月18日，有被困理大的示威者嘗試由天橋游繩逃走。(詳看下圖)

示威者在校園內練習使用汽油彈及弓箭

案情指，理大自2019年11月11日起發生暴動，示威者有組織地佔據校園，並在出入通道架設路障，又在校園內練習使用汽油彈、弓箭等，部份人在校園外與警方對峙。警方同月17日開始封鎖理大，任何人士離開校園都會被捕或登記身份，但仍有人嘗試不循警方安排逃離，逃避警方追捕。

逾600人嘗試游繩逃走

及至18日晚上約8至9時，超過600人經理大內連接X座及Z座的行人天橋，游繩到紅磡繞道往加士居道行車天橋，並跑上繞道方向；另約有40人從理大V座及Z座方向跑出，由漆咸道南方向登上行車天橋逃走。警方其後施放催淚彈，有示威者從行人天橋向下投擲汽油彈阻止警方介入。

橋上有人掩護

案情形容，有示威者試圖從警方佈防較輕的範圍逃離，並獲橋上其他人掩護，顯示他們行動一致，採用「破壞社會安寧的手段」逃離理大，當中包括在校園內參與暴動的4名被告。

2019年11月理大衝突期間，示威者曾在理大與警對峙。(詳看下圖)

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此後，有警員看到游繩逃走的人獲多輛電單車接送，故跑上紅磡繞道一交界處追截，並一共截停了7輛與案有關的車輛，4名被告分別在其中4輛車被截獲。除陳宇晴外，相關行車記錄儀均有拍到另外3被告曾在紅磡繞道跑及或登上車輛，當中利文熙亦被校園閉路電視拍到，在行人天橋上脫下頭盔，並穿上反光衣。

多警在理大衝突期間受傷

控方指理大衝突期間有多名警員受傷，包括：一名負責傳媒聯絡的警長小腿被校園內發出的弓箭射中；另一警長試圖使用滅火筒撲滅汽油彈時，左手掌心受傷；及一名警員被示威者投擲的雜物擊中手指，受引致永久喪失1.5%賺取收入的能力。

案件編號：DCCC 313,573/2021