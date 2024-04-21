全港戲院日｜旺角區戲院中午仍未爆滿　下雨天吸客即場買票入座

今日（21日）第二年舉辦的全港戲院日，所有電影票價劃一售30元，天文台同日上午10時發出黃雨警告，至下午1時45分取消，暴雨期間無損戲迷入場興致，但亦有市民估計下雨少人逛街，反而吸引入場。



有內地旅客順便看電影，指，在內地看電影在網上買票有時只需30多元，已包含爆谷等小食，認為價錢是吸引港人北上看電影的原因。



今日是是全港戲院日，所有電影票價劃一售30元，位於西洋菜南街的百老匯旺角戲院，中午大部分場次仍未爆滿﹐但部分場次只剩下頭6行或側面的座位。

陳小姐知道今天全港戲票30元，但日前售票時怕人多所以沒買票，以往數次戲票特價並沒有參與，「唔想同人爭，今次落雨應該少啲人出街。」她跟男朋友來看《排球少年！！垃圾場的決戰》，今日場次接近滿座，不過後排仍有少量位置。

陳先生亦跟女朋友拍拖睇戲，到場看《無制限軍團》，在購票時才知道今日有優惠。他表示，平時中午場次票價近100多，不時推出優惠「幾好」，今次有不少好看的電影選擇，「檔期都ok，都好多戲揀。」

黃小姐從內地來港旅遊，並不知道今日票價有優惠，逛到戲院就順便看《排球少年！！垃圾場的決戰》。她指，「都多人，坐到F（行），都幾前下，不過有位就坐。」

她以往亦曾在香港看電影，票價60多元，票價比內地貴，內地票價約為30至60元人民幣，有時在網上買票只需30多元，已包含小食套餐，她認為價錢是吸引港人北上看電影的原因。不過，有些電影只在會香港上映，若特意來港看，也不介意票價較貴。

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1/ 今日是是全港戲院日，所有電影票價劃一售30元，位於西洋菜南街的百老匯電影院，中午大部分場次只剩下頭6行或側面的坐位。（鄧宇詩攝）

2/ 黃小姐從內地來港旅遊順便看《排球少年！！垃圾場的決戰》。（鄧宇詩攝）

3/ 市民陳小姐今日同樣到戲院看《排球少年！！垃圾場的決戰》，她表示，今日場次接近滿座，不過後排仍有少量位置。（鄧宇詩攝）