手續費去哪兒？拆解為何香港網上買電影票　無優惠還要多付款

香港電影市道復甦，今年港產片票房屢破紀錄，在人人都有智能電話、人人都上網的時代，上網買電影票或者是最方便的選擇，但往往要付一成手續費。以票房過億的《毒舌大狀》為例，香港正價110元，上網買票普遍要多付10元手續費。反之在內地，同一齣電影，正價80元人民幣，網上買票有優惠，連手續費只需43元人民幣。

香港大部份院線經網上買票，每張票都會被多收5至11元不等的手續費。到底這些手續費是什麼費用？由誰收取？為何要收？又是否合理呢？《香港01》拆解當中奧秘。



在香港，消費者上網買電影票較親身到票房購買，會被收取多一成手續費。（廖雁雄攝）

自網絡服務變得普及以來，不少人都提出質疑，認為顧客在網上自助買票，理應減少了戲院的人手需求，不解為何仍需收取手續費。

手續費理由不一：銀行、信用卡、系統供應商

記者以客戶身份，致電香港10條收取手續費的院線查詢，當中MCL院線的職員表示，收取手續費是「院線與銀行協議」收取，與網上付款有關；嘉禾院線的職員表示，費用是信用卡公司收取；新寶戲院的職員亦指，手續費為銀行收取。其餘有接線的院線職員，都表示不清楚收費原因。

《香港01》亦曾向所有收取手續費的院線作出書面查詢，當中只有ACX Cinema指，費用是網上系統供應商收取，又指有參考其他戲院的做法；其他院線則未有回覆。

在人人都有智能電話、人人都上網的時代，上網買電影票往往要多付5至11元不等的手續費。（廖雁雄攝）

僅兩院線不收 英皇：已減省人手

現時香港的各大院線中，只有英皇院線及高先戲院不設手續費。高先戲院指，因不想給客人額外負擔，所以由公司承擔信用卡的手續費。

英皇院線無回覆查詢，但集團副主席楊政龍曾向傳媒表示，免收手續費是為了鼓勵市場使用服務，戲院已省減人手，「何必藉手續費而賺取更多呢。」

高先戲院網上購票不設手續費，戲院指是因院方自行承擔信用卡的手續費。（資料圖片／葉志明攝）

手續費的由來

網上購買電影票要收手續費之謎，一說是與信用卡或銀行轉帳有關，或要先了解手續費從何而來。

網上開店平台Shopline香港區副總經理趙公亮解釋，指使用信用卡及電子支付的交易，背後牽涉到發卡銀行、收單機構、網絡技術支援服務商等多個機構，當中亦涉及系統維護、風險控制：「這些機構也可能要取得牌照、要被監管，當中牽涉很多人力物力，交易成本很多時候會變成手續費。」

Shopline香港區副總經理趙公亮指，信用卡及電子支付的交易背後牽涉多個機構，交易成本會變成了手續費。（廖雁雄攝）

一般信用卡及電子支付衍生的手續費，都是直接向商戶收取，但消費者在實體商店購物，鮮有被額外收取手續費。趙公亮指，留意到線下購物的競爭較線上更激烈，不同的支付服務供應商、發卡銀行，亦會不時向實體店進行推廣、推出免除手續費的優惠，認為此舉或給了實體店更多空間，決定價錢或收款方式。

支付工具衍生出的手續費，其實亦是商家交易成本的一部份，是否額外向消費者收取，趙公亮認為取決整個行業的通常做法：「我們平台的商家通常會在商品定價上考慮，會否包含電子支付的成本。」

趙公亮以自家平台為例，指商戶通常會考慮商品定價是否包含交易成本，認為是否額外向消費者收取手續費取決整個行業的通常做法。（廖雁雄攝）

維護費牽強 遠高信用卡手續費

至於網上售票系統供應商收取手續費的說法，香港互聯網協會開放數據小組召集人黃浩華指，售票系統的開發、維護、伺服器和雲端技術等，都需要成本，但他質疑，香港戲院的售票系統沒有很大的更新，是否需要大額金錢維護：「坦白說，20年前已在收這維護成本。即使是平常的消費，低額的信用卡手續費大約也是2至3%，和網上買戲票的手續費亦差一大截」

香港互聯網協會開放數據小組召集人黃浩華認為，本港戲院的售票系統多年來都無大更新，質疑是否需要大額金錢維護系統。（廖雁雄攝）

內地網購雖收手續費 但有大幅優惠

香港院線就收5至11元不等的手續費，當中近半院線收取約10元。以今年票房破億的《毒舌大狀》為例，正價票約110元，手續費已是戲票價的一成；如果買早場票，手續費的佔比就更高。

今年票房破億的《毒舌大狀》，不少戲院的正價門票要價約110元，手續費已是戲票價的一成。（蘇煒然攝）

在網上的討論，不時有人將香港與內地作比較，指內地網上買票比在票房更便宜，事實又是如何？

如親身到深圳戲院的票房購買，沒有成為戲院會員，一張《毒舌大狀》戲票要價人民幣80元，職員指在網上購票，可直接享會員價。

在內地戲院買《毒舌大狀》戲票，非會員價要價人民幣80元。（王海圖攝）

內地人一般是使用貓眼電影、淘票票、美團等應用程式買戲票，同一場《毒舌大狀》的戲票，用應用程式買，加上服務費，亦只需要人民幣43元，比現場買便宜近半。

在內地使用應用程式買《毒舌大狀》的戲票，加上服務費亦只需要人民幣43元，比現場的非會員價便宜近半。（王海圖攝）

與市場大小有關

美國克林信大學經濟系副教授徐家健認為，兩地網上購票的價格差異，與市場大小不同有關。他認為內地市場大，有機會透過大型網購平台出售電影票，即使網購平台在售票上稍有虧蝕，仍可為平台的其他服務帶來流量。

美國克林信大學經濟系副教授徐家健認為，願意多付一點錢，確保買到心儀的位置的消費者不多。（余俊亮攝）

其實除香港外，台灣、英國、美國等地大部份戲院，都有就網上買票收取手續費。台灣大部份戲院，每張票收20元新台幣（約5港元）；美國戲院的手續費大約1美元（約7.8港元），和香港相約。而記者在內地實測網上買戲票，一張票要付人民幣4元的服務費，大約亦是票價的一成。

「消費者願意多付一點錢，確保買到心儀的位置，這種人為數不多，但如戲院只打算賺那客群的錢，數字上去計是正確的。」徐家健說。不過，他對於信用卡收取手續費的解釋不以為然：「我覺得用信用卡作解釋有些取巧，因為現場用信用卡買也會產生手續費，不是在網上買才有。」

徐家健認為信用卡收取手續費的解釋取巧，指並網上用信用卡買票才會產生手續費。（余俊亮攝）

消委會：可理解但值得探討下調空間

消委會指，戲院的網上購票服務，為消費者提供一個便利的選擇，當中可能因需要向網絡系統供應商支付費用，增加了成本而需要收取額外費用，故可以理解。

不過，消委會指，電子商貿技術和市場已發展成熟，亦有更多的付款方式選擇，對比以往需要以較高成本維護網絡系統，現今所需的費用是否有下調空間，從而降低戲院的網上購票額外收費，值得戲院及網絡系統供應商探討。

消委會指，戲院的網上購票服務可能因需要向網絡系統供應商支付費用，增加了成本而需要收取額外費用，故可以理解。（蘇煒然攝）

消委會刊物《選擇》，2008年曾有一篇文章探討消費者以信用卡付款被收手續費的問題，當時文章引述三間信用卡公司，指她們都指不容商戶向消費者收手續費。

不過，到了2023年，消委會無明確回覆信用卡使用者被收手續費是否有問題，只表示2013年生效的《競爭法》，可能影響到發卡機構是否可以合約方式限制商戶收取手續費，而香港目前亦未有立法規管徵收信用卡手續費。

15年過去，三間信用卡公司的指引又有否改變呢？Visa指，認為商戶收取手續費，對消費者和商業均帶來負面影響，選擇透過支付卡交易的消費者，應該只需付出所購買之服務及產品的價格。美國運通（American Express）只表示，會不斷與商戶及消費者積極溝通，協助他們理解相關的責任與權益。Mastercard至截稿都未有回覆。

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