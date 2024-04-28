五一｜土瓜灣內地團風光不再　購物點現吉舖　商戶：黃金周冇期望

自去年香港與內地恢復全面通關後，屢次出現內地團逼爆土瓜灣用膳的問題，不過通關一年多後，下周迎來疫後第二個內地五一黃金周長假期，來土瓜灣食團餐及購物的內地團大排長龍光景不再，團餐食肆門可羅雀，新開僅數月的藥妝店已結業，舖位正在招租。有專做內地客生意的藥房職員稱，近月內地團人流愈來愈少，坦言：「對今次黃金周冇期望，撐得幾耐就幾耐，𠵱家呢個大圍環境，唔係剩係我哋差，係周圍都差。」



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團餐食肆排長龍盛況不再 鄰近藥妝店新開數月已執笠

去年全面通關後，內地團重臨下，土瓜灣不勝負荷出現人流及交通問題。不過一年後，內地團逼爆區內的景象已不如前。記者周五（26日）於午餐繁忙時間到美景街及偉景街一帶巡視，以往該處為內地團用膳及購物的集中點，但當天人流稀疏，加上在下大雨，街上更顯冷清。團餐食肆「金港薈」及「珍饌館」門外都沒有內地團排隊，店內各只有數枱旅客在用餐；鄰近新碼頭街停泊了十多輛旅遊巴，不時有旅客用餐或購物後，隨導遊上車離開。

後來雨勢稍停，其中位於美景街的「金港薈酒樓」，開始出現較多內地團旅客，門外設有拉帶欄杆來劃分排隊區，但大排長龍的盛況不再。其間有職員控制人流秩序，並提醒食客勿站在門口吸煙。另一間位於偉景街、原為專做團餐的食肆「SO爐」，店外招牌已易名為「珍饌館」，未見設拉帶欄杆或有一整團人排隊入場的情況，店內仍有多張空枱。

位於「珍饌館」旁的位置原為一間於去年年尾新開張的藥房，在不足一年內，拉閘結業，並貼出招租廣告。(盧翊銘攝)

團餐風光不再，以往在團餐食肆附近經營的商店購物點，藉團友用膳後的少許自由時間，順道到商店逛逛購物，現在亦大受影響。其中在「珍饌館」隔壁原為一間約半年前新開張的藥妝店，舖頂招牌寫着免稅作招徠，如今已拉閘結業，並貼出招租廣告。

▼去年通關後，富源酒樓中午經常逼爆來用餐的內地團友（左），但富源酒樓已於去年7月結業，現時舊址仍在招租（右）。▼



藥房職員黃小姐稱，留意人流比之前較少，即使適逢節假日人流亦不多。對於臨近五一黃金周，會否有更多內地團來訪，她亦表示沒有信心。(盧翊銘攝)

藥房職員：節假日人流不多 團友購物消費意欲低

另一間位於美景街、專做內地客生意的藥房，過往依靠土瓜灣道的團餐食肆富源酒樓帶旺生意，自富源酒樓去年7月結業後，則靠其餘團餐食肆帶動，可是沒有太大起色。該藥房職員黃小姐稱，現時內地團人流較去年少，即使節假日人流亦不多。她亦坦言對今年五一黃金周沒有信心，相信不會帶來大量內地客人流，「年年都唔會」。她不期望生意增加，亦不清楚生意還可以撐多久，說：「𠵱家都係做一日就做一日，撐得幾耐就幾耐，𠵱家呢個大圍環境，唔係剩係我哋差，係周圍都差。」

至於附近兩間獲旅監局註冊的免稅店和藥妝店，亦只有寥寥可數的內地團旅客。當天，記者看到團友們離店後，大多是兩手空空，即使有旅客花錢消費，也不像從前般疏爽。其中首次來港的四川成都旅客李先生便沒有打算購物，站在藥房外等候其他團友，並反問記者：「你知道我多少年紀了嗎？」他認為上了年紀，消費需要不多。他透露從深圳遊訪完過來香港，之後會經港珠澳大橋前往珠海，整個行程約7至8日。

甘肅旅客袁小姐則購買了一包一百多元的朱古力，她認為價錢合理，當天下午將會前往澳門遊玩，整個行程遊訪地點包括江西、香港、澳門、湖南等，其中兩天待在香港，又認為住宿環境乾淨。

街坊稱人流減少後改善滋擾問題

內地團來訪減少，以往投訴團友帶來滋擾民居的投訴聲音亦相對少了。街坊余小姐稱，留意現時內地團大約較一個月前減少了三分之一，認為滋擾問題有改善，現在也不需再如以往因團友堵路而走出馬路。

街坊朱先生則認為內地團到訪消費，有助促進香港經濟，「經濟角度睇，對香港應該好啲，多啲人嚟。」他又稱不會因內地團到訪而感到擠迫，但相信上班族會有意見，又指見過有人在街道吸煙，但覺得無所謂，因為不會與其接觸很久。

▼去年全面通關後，內地團逼爆土瓜灣用膳問題，引起社會關注。▼



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