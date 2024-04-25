五一黃金周｜旅監局料2.6萬內地客入境　將加強巡查保障旅客權益

下月1日至5日為內地五一勞動節黃金周假期，旅遊業監管局（旅監局）預計今年五一將有約680團內地入境旅行團訪港，涉及約26,000名旅客。旅監局今日（25日）表示當局在勞動節假期期間，會加強執行一系列近日已推行的特別措施，以監察入境旅行團的活動情況，從而保障入境團旅客的權益。



(資料相片/梁鵬威攝)

五一黃金周期間，旅監局將在較多入境旅行團活動的旅遊景點、註冊商店及餐飲處所等巡查，並向旅客和導遊提供協助；提醒持牌旅行代理商及導遊必須嚴格遵守《旅遊業條例》及《持牌人指令》的規定。

當局亦會敦促旅行代理商與各持份者採取適當措施做好人流、景點和旅遊巴管理等協調工作，盡力減少旅遊活動對社區構成的影響，並盡力做好旅客分流措施，避免同一時間過多旅行團到訪同一景點。旅監局又表示，會與相關政府部門及業界等持份者保持緊密溝通和聯繫。