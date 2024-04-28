世紀暴雨｜2個雨水排放工程延長招標　渠務署：給更多時間寫標書

全球暖化令數十年一遇的特大暴雨變得頻密，去年9月初的50年/200年一遇的世紀暴雨，黃大仙及柴灣等變成澤國，政府決定落實兩個雨水排放系統改善工程，渠務署上周公布將招標時間由原本6個星期延長至8個星期，令外界存有疑慮。署方今日（28日）今日解釋，有意投標者可按標書及工程內容反映需要更多時間準備投標事宜，由於延長招標期不會影響工程推展進度，故作出安排，給予更多時間有意投標者準備，並指不會因此而令造價上升。



▼9月7日 龍翔道在黑色暴雨警告下嚴重水浸▼



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渠務署在其Facebook專頁「下水水 Drainy」表示，留意到有報道對渠務署延長兩個雨水排放系統改善工程合約的招標期存有疑慮，署方表示，政府全力加快多區雨水排放系統改善工程的推展，務求盡快提升地區的防洪能力。渠務署現正為七個雨水排放系統改善工程項目（共分為五個工程合約），進行同步招標 ，以壓縮工程合約的採購時間，以期在獲得立法會撥款批准後盡快開展改善工程。

署方表示，根據現行的既定招標程序，有意投標者可按標書及工程內容反映需要更多時間準備投標事宜 。在投標過程中，接獲有意投標者提出此要求，由於有關工程合約的招標期較為相近及部份重疊 ，需要多點時間準備投標工作，署方認同合理 。

▼9月8日早上 黃大仙龍翔道觀塘方向再度水浸▼



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渠務署表示，考慮到延長招標期不會影響工程推展進度，故按一貫安排，同意延長黃大仙雨水排放系統改善工程（合約編號：DC／2024／03）和石硤尾蓄洪計劃及東區和鯉魚門雨水排放系統改善工程（合約編號：DC／2024／06）兩個工程合約的招標期，由原本6個星期延長至8 個星期。

署方表示，有關安排不會影響招標程序的公平性，因為延長招標期可以惠及所有有意投標者，讓他們有更多時間準備標書 ；又相信短暫延長招標兩星期不會影響整個工程的推展，亦不會令工程造價上升。相反給予更多時間有意投標者準備，從而採用更具成本效益的方法施工 。

▼9月8日 黃大仙中心北館及附近店舖水淹情況▼



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渠務署表示，計劃就上述七項工程於本年年中向立法會申請撥款，當獲得財務委員會撥款後，會盡快展開有關工程。