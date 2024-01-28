世紀暴雨｜渠務署申80億元撥款建雨水排放系統　蓄洪池變公共空間

本港去年9月下了一場世紀暴雨，多區出現嚴重水浸，其中黃大仙、港島東區更是重災區，渠務署署長莫永昌接受傳媒訪問時表示，自暴雨後至今，各區一直在進行多項小型改善工程，期望在今年雨季前完工；署方今年亦會就七個雨水排放系統項目，包括黃大仙和東區項目，向立法會申請共80億元的撥款。他也指，七個項目中有六個涉蓄洪池，未來將一地多用，為市民提供更多公共空間。



署方亦正檢討《雨水排放系統手冊》的設計雨量參數，以及緊急事故控制中心及應變隊伍的運作。



▼2023年9月9日 黃大仙中心北館水浸後滿目瘡痍▼



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重災區柴灣道迴旋增入水口 黃大仙雨水排放系統上馬

本港2023年9月因世紀暴雨，多區嚴重水浸，其中黃大仙、港島東區更是重災區。渠務署署長莫永昌接受商業電台訪問時表示，自這場世紀暴雨後，各區一直在進行多項小型改善工程，包括在柴灣道迴旋處增建入水口、抽水泵，於翡翠道加建排水管及集水溝，改善龍翔道集水溝等，期望今年雨季前完工。

他續指，今年會就七個雨水排放系統項目，向立法會申請共80億元的撥款。這七個項目中，也包括黃大仙和東區過去一直在規劃階段的雨水排放系統項目。

渠務署署長莫永昌接受傳媒訪問時表示，自暴雨後至今，各區一直在進行多項小型改善工程，期望在今年雨季前完工。(政府新聞處圖片）

▼2023年9月8日早上 黃大仙龍翔道觀塘方向再度水浸▼



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雨水排放系統需約5年才能完工 分拆複雜項目以加快落成

莫永昌稱，雨水排放系統的工程涉大規模挖掘，然而，雨水排放系統大多設在鬧市地底，在進行工程的同時要顧及市民出行需要，一般需時約5年才能完工，未來會將複雜項目分拆，以加快設施落成。

他以東區雨水排放系統改善工程為例，自暴雨後，工程分成兩階段，在進行較短時間內可完成的雨水渠改善後，下階段將增設雨水排放隧道，署方也會在申請撥款的同時進行招標，以短工程設計、採購及施工時間。

▼2023年9月14日 紅雨下環翠邨停車場再度水浸▼



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檢討《雨水排放系統手冊》設計雨量參數

此外，他也提到，署方正檢討《雨水排放系統手冊》的設計雨量參數，以及緊急事故控制中心及應變隊伍的運作，以提升本港應對極端天氣的能力。

莫永昌在訪問中都提到，今年向立法會申請撥款的七個雨水排放系統改善工程中，其中六個涉及蓄洪池，將來在黃大仙、九龍城、沙田及西貢等區的蓄洪池，會一地多用，為市民提供更多公共空間。