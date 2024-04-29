最低工資｜一年一檢引入可加不減方程式　勞工界冀每年溫和增長

消息指，最低工資委員會建議最低工資由現時兩年一檢，縮短至一年一檢，同時引入「可加不減」方程式，計算包含本地生產總值變動及甲類消費物價指數的變動。



有勞工界表示，如機制「可加不減」，對基層勞工而言是保障，也相信隨着方程式落實、並且一年一檢，每年的最低工資水平可有溫和增長，僱主有能力負擔、勞工可享少許經濟成果，對雙方而言均屬好事。不過，就生產總值變動的佔比，勞工界則期望未來可再作調整。



有商界人士也指，如落實一年一檢，設立方程式是較切實可行的做法，且可減少爭拗，僱主都可以因應方程式，早些預計成本。



勞聯譚金蓮：新方案下僱主有能力負擔、勞工享經濟成果

勞聯副主席譚金蓮表示，以往最低工資每兩年一檢難免有滯後，現時報道所提的方程式中，包含生產總值變動及甲類消費物價指數的變動，前者可確保不論經濟好壞，也能與工人分享部分經濟成果，後者則能顧及通脹，相信隨著方程式落實、並且一年一檢，每年的最低工資水平可有溫和增長，僱主有能力負擔，而勞工可享少許經濟成果，對雙方而言均屬好事，「數額上唔理想，但每年調整，好過兩年先搞一次。」

她續指，政府現時在投資不少新產業，相信三四年後香港經濟在一些新版塊上會有明顯增長，期望屆時相關方程式可作檢討，上調生產總值變動所佔的比例。

最低工資方程式＝

[（去年本地生產總值變動 - 過去10年本地生產總值的平均變動）x 0.2 ] + 去年甲類消費物價指數的變動



*本地生產總值部分如結果大於1將封頂



勞聯立法會議員周小松說，一年一檢是勞工界要求多年的安排，對此表示歡迎， 他亦不反對引入方程式，認為至少反映到物價指數和本地生產總值的變動， 讓工資水平跟得上通脹和保持到打工仔的購買力，讓扛工仔女分享到經濟成果。

工聯會黃國：希望最低工資委員會再視乎當時情況作討論

工聯會理事長黃國表示，相關機制如定為「可加不減」，對基層勞工而言能有所保障，但他指出，現時生產總值變動的部分要乘0.2，認為比例有調整空間，可按整體工資水平再作調整。他也表示，除了要關注檢討的方法，也要關注最低工資的水平，「你起點低，點調整都低。」

黃國稱，期望如一年一檢及相關方程式落實，在五年內可再作檢討。他也表明，希望方程式計出的結果是作參考，最低工資委員會在討論時，要再視乎當時的情況作討論，例如當經濟環境好，可與基層勞工分享多些經濟成果。

廠商會施榮懷：僱主樂意與僱員分享經濟成果

香港廠商會永遠名譽會長施榮懷則指，報道所提的方程式，包括生產總值變動，作為僱主，樂意與僱員分享經濟成果，又指對於僱主而言，有方程式可早作預計成本、「計到數」屬好事。他續指，舊有的最低工資檢討機制需要花長時間作諮詢、協商，且爭拗多，認為以方程式推動一年一檢，是比較切實可行的做法，也可減少爭拗。

勞聯立法會議員周小松說，一年一檢是勞工界要求多年的安排，對此表示歡迎， 他亦不反對引入方程式，認為至少反映到物價指數和本地生產總值的變動， 讓工資水平跟得上通脹和保持到打工仔的購買力，讓扛工仔女分享到經濟成果。

民建聯顏汶羽倡方程式改以最低薪行業僱員時薪數據掛鈎

民建聯立法會議員顏汶羽表示，由2009年研究立法開始，他已一直倡議要以方程式調整最低工資水平。他指若消息屬實，政府最終採納意見，實在是值得高興的事，亦是最低工資制度上一個重要的里程碑。「這一方面以客觀數據代替勞資每年的爭拗，亦能加快最低工資水平回應勞工市場的反應。」

對於有關方程式的設計，他表示曾經研究加入甲類消費物價指數和經濟增長作指標，但這有可能令生產力低於最低工資的勞工，被逼要離開勞動市場。最終他認同民建聯倡議，以同基層勞工關係性較強的「最低薪行業僱員每小時工資第十個百分位」數據掛鈎，針對性保障低收入僱員。

至於「可加不減」機制，他認為若經濟極衰退，一些僱主便不能以調低工資來維持公司營運，本身領取最低工資的僱員亦不能再以減薪去求職，可能令到更加多人失業。因此認為應在制度上留有空間，讓行會同特首去視乎經濟情況調低最低工資水平。