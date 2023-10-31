最低工資｜委員會今提交檢討機制報告　觸及一年一檢及計算方程式

最低工資委員會今日（31日）就改善法定最低工資檢討機制提交報告，據悉，報告有就包括一年一檢檢討周期與設立方程式調整最低工資水平提交建議。最低工資委員會晚上在網頁公布，委員會已完成研究，並於今天提交報告。政府會審慎考慮及跟進委員會提出的建議，並於六個月內就檢討機制的未來路向作決定，委員會會適時公布研究報告。



現屆政府於去年施政報告公布，為改善勞工權益，邀請最低工資委員會就改善法定最低工資水平的檢討機制作出研究。委員會及後展開兩期諮詢，在總結及討論收集到的意見後，提出建議，按原定時間表，於今年10月底向行政長官提交研究報告。最低工資委員會今日（31日）確認已向政府提交報告。

政府在早前公布新一份施政報告時亦提到，委員會本月底提交報告，政府會研究及考慮委員會提出的建議，在六個月內就檢討機制的未來路向作決定。

最低工資自2011年實施，當時時薪為28元，其後每兩年一檢，最新一次檢討結果已於今年1月10日正式公布，最低工資水平將於今年5月1日由每小時37.5元調升至40元。檢討周期不時遭批評，不少勞工界及立法會議員均曾提出，檢討周期由每兩年一檢改為一年一檢。

根據《最低工資條例》（第608章），委員會的主要職能是應特首要求，向其及行會就法定最低工資水平作出建議。委員會在執行職能時，須在防止工資過低與盡量減少低薪職位流失的目標之間取得適當平衡，並要顧及維持香港的經濟發展及競爭力。