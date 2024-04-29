最低工資｜消息：引入「可加不減」機制料加至$41.8　轉一年一檢

最低工資委員會半年前提交報告，提出改善最低工資檢討機制。消息指出，委員會建議最低工資由現時兩年一檢，縮短至一年一檢，同時引入「可加不減」方程式，根據新計法，最低工資將調高1.8元，增至時薪41.8元。有關建議，要待行政會議通過。



最低工資委員會去年10月31日，向政府提交法定最低工資檢討機制的研究報告，政府承諾在半年就建議作出回應。勞工及福利局局長孫玉菡昨日（28日）預告，稍等數天會就檢討最低工資的政府看法作出公布。

據悉，最低工資委員會去年向政府提交的報告，建議引入一個「可加不減」方程式，方程式由甲類消費物價指數及本地生產總值等組成，如果最後方程式計算為負數，不會降低最低工資工資水平，只會將最低工資水平凍結。按現有數據推算，今年檢討的最低工資水水平會加介乎1.8元，即加至時薪41.8元。

不過，勞工界消息強調，方程式得出的結果只供參考，不等於最低工資最終調整幅度，參考可讓最低工資委員會有依據討論：「資方及勞方要有好強力依據，先可以壓低或推高方程式的建議水平。」