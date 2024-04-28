勞動節｜張宇人促取消最低工資　工聯會反駁：40蚊分分鐘低過綜援

「五一」勞動節將至，工聯會今日（28日）發表勞工政策倡議，要求改善勞工待遇。就立法會議員張宇人早前稱，不應設立最低工資，工聯會理事長黃國今日反駁指，全球絕大多數國家、地區都設有相關制度，確保勞工得到合理保障，現時最低工資僅有40元，「分分鐘低過拎綜援」；建議政府日後可每年檢視工資水平。



工聯會今日（28日）發表勞工政策倡議，理事長黃國亦有反駁立法會議員張宇人早前稱最低工資有損本地競爭力的言論。（資料圖片／廖雁雄攝）

工聯會提出的5項主要勞工政策倡議，包括「配合八大中心發展制訂人力資源規劃，加強職業教育與培訓」；「監督輸入外勞和人才計劃，確保本地就業優先」；「加強新就業形態保障，完善三方協商機制」；「遏止嚴重工業意外，改善職業安全健康」；「完善退休保障，優化強積金制度」。

工聯會指有收到反映指，對本港未來即將大量輸入外地勞工感到憂慮；一方面讓建造業工人面臨開工不足問題；另一邊廂，飲食、零售及運輸業員工則要應付工資受壓，故工聯會促請政府要密切監察外勞計劃。

另外，工聯會亦關注，今年截至4月，已發生14宗致命職工意外事件，當中一共16名工友失去生命，已與去年總數三分之一相約；工聯會形容嚴重工業意外頻生、導致不少死亡個案，有部分意外更重覆發生，希望當局可加強巡查，並教育工友好安全意識；並建議政府設立職業補償基金，以保障工友。

▼工聯會上周日（21日）交代「五一」勞動節安排▼



行政會議成員及飲食界立法會議員張宇人早前在一個電視節目上表示，不應訂立最低工資、甚至批評削弱本地競爭力。（資料圖片/黃浩謙攝）

反駁張宇人最低工資削弱競爭力論 黃國：絕大多數國家、地區都有

行政會議成員及飲食界立法會議員張宇人早前在一個電視節目上表示，不應訂立最低工資、甚至批評削弱本地競爭力。

黃國就反駁指，全球絕大多數國家、地區都設有最低工資，以確保基層勞工可得到合理保障；而現時最低工資僅有40元，「分分鐘低過拎綜援」。

他建議政府可每年檢視工資水平，確保可高於綜援；他又期望當局能與商界共商雙贏方案。