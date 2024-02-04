舞台劇獎停資助｜劇協義賣籌募今年頒獎經費　莊梅岩貼錢填尾數

香港戲劇協會上月17日公開藝術發展局扣減上年香港舞台劇獎頒獎禮項目的最後一期資助，並預告不獲資助來屆頒獎禮，又披露康文署不會借出場地；其後藝發局解釋指，收到「不少意見」指上年頒獎禮內容、安排有「不妥之處」，遂作出扣減決定。



劇協今早（4日）公布，「第三十二屆香港舞台劇獎頒獎禮」將如期在今年4至5月舉行，為了籌募經費進行義賣，部分產品在開售數小時已售罄。劇協外務秘書、曾多次獲得香港舞台劇獎最佳劇本獎的莊梅岩表示，因應扣減資助事件而掏腰包支付「頒獎典禮已出之費用」。



莊梅岩於Facebook發文指，協會不打算接受捐款，改以義賣為頒獎禮籌款。（莊梅岩Facebook截圖）

劇協今早在Facebook發文表示，雖然香港舞台劇獎今年未能獲藝術發展局資助，以及康文署贊助場地，「但劇協仍然會肩負使命，竭盡所能，鐵定於2024年4至5月舉行『第三十二屆香港舞台劇頒獎禮』。」為籌務經費，劇協進行義賣，項目包括香港舞台劇獎襟針、Tote Bag、撲克牌和福袋，售價介200至700元。發帖約4小時，已見最貴、售700元的福袋已售罄。

莊梅岩轉發該帖文指，事後協會「收到好多有心人的關懷」並打算捐款，惟劇協經討論後，決定不接受捐款，選擇以義賣為頒獎禮籌款，又呼籲各位若有餘裕才支持。並在結尾表示「放眼所見，烽煙四起，好好保重，活著就是見證。」

▼2023年6月 第31屆香港舞台劇獎頒獎禮▼