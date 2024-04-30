五一｜賓館聯會指$800賓館搶手料旅客貪懷舊　酒店則減價搶客

內地五一黃金周將至，旅發局預料將有80萬名旅客抵港，較去年高三成。《香港01》上周六（27日）在網上訂房平台搜尋價格，發現賓館最受歡迎，多間均顯示只剩下少量房間，無窗房索價800元一樣「搶手」。



香港旅遊業賓館聯合總會創會會長李嘉龍今日（30日）於港台節目表示，觀察到近期訂房速度減慢，估計與五一期間天氣不穩有關。他並認為市況不如農曆新年，賓館更減至400元至500元一晚，稱酒店亦開始減價。



對於有賓館無窗房索價800元，只剩下少量房間。他表示視乎需求而定，並估計旅客或對傳統酒店失去新鮮感。「旅館民宿呢啲好有懷舊香港嘅風味，佢哋想嚟探索呢啲地方。亦有啲小紅書宣傳，或者嚟過嘅人攻略，佢哋睇完之後想嚟住下都唔出奇。」



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訂房不如農曆新年 料五一天氣不穩 旅客仍觀望

香港旅遊業賓館聯合總會創會會長李嘉龍透露，目前約有85%至90%的房間已預訂，但觀察到近到訂房速度減慢，估計與五一期間天氣不穩有關，旅客正抱持觀望態度。他又指，酒店亦開始減價，賓館更減至400元至500元一晚。

李嘉龍認為，五一黃金周的市況不如農曆新年，當時旅客均較早訂房，房價達600元至700元一晚。他估計由於高鐵準時及方便，加上台灣樂隊五月天演唱會及維港煙火匯演的舉行時間較早，旅客或考慮不過夜，直接返回內地。

▼4月29日 五月天演唱會會場及附近情況▼



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指旅客潮興舊區打卡 旅館有懷舊香港風味具吸引力

主持人並提到《香港01》報道指，無窗房索價800元亦只剩少量房間。李嘉龍表示視乎供應需求，若供應緊張，房價自然亦會提升。他認為旅客亦會在網上閱讀評語，例如賓館的位置、方便度等因素，再作考慮是否訂房。

被問到是否與小紅書相關，李嘉龍認為旅客十分聰明，透過社交媒體了解情況，尤其經濟環境下行時，他們由過去豪華的需求，轉為城市漫步或舊區打卡的旅遊模式。他並估計，旅客或對傳統酒店失去新鮮感，轉為到賓館感受懷舊香港風味。

可能佢哋覺得傳統酒店已經冇咗個新鮮感，而旅館民宿呢啲好有懷舊香港嘅風味，佢哋想嚟探索呢啲地方。亦有啲小紅書宣傳，或者嚟過嘅人攻略，佢哋睇完之後想嚟住下都唔出奇。 香港旅遊業賓館聯合總會創會會長李嘉龍

▼4月22日首階段管制即棄塑膠產品▼



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賓館嫌替代品成本高 轉象徵式收1元

此外，政府於上周實施第一階段管制即棄塑膠餐具及用品，酒店及賓館需要收費，才可提供牙刷、牙膏、浴帽、剃刀、樽裝水等即棄用品。李嘉龍表示，賓館受到成本影響，未必會轉用貴價替代品，轉為象徵式收取1元。

李嘉龍又稱，禁膠措施不會影響賓館的房價，並認為政府的宣傳充足，例如近日便有不少旅客電郵或微信查詢收費，甚至有旅客更自備相關用品。