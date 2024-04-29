五一｜800內地團訪港　旅議會稱部分轉型拓深度遊　導賞香港故事

內地「五一黃金周」長假將至，旅遊業議會預將有約800個內地團，涉2.6萬人；整個假期總計約80萬內地客來港。



旅議會總幹事楊淑芬表示，訪港內地旅客現時講求深度遊，「識搵窿窿罅罅去行」，這股風潮蔓延至旅行團模式，預計800個內地團中，不泛深度遊的行程，以導賞團的模式，多講解景點背後的香港故事。



旅遊業議會總幹事楊淑芬指，內地旅客行程現時講求深度遊，「識搵窿窿罅罅去行」。（資料圖片／羅君豪攝）

內地泰國臨時免簽政策 料增內地短途客訪港

一連五日「五一黃金周」周三開始，旅遊業議會預計，約800個訪港內地團當中，旅客不過夜與過夜比例為「六四比」。她分析，自3月起，內地和泰國推出臨時免簽政策，相信吸引部分內地旅客先到訪香港，再去東南亞旅遊。

楊淑芬指，新增的這一批內地旅客，由於行程關係，不會長期留港；同一時間，來自大灣區的旅客，亦大多未必留港過夜，「如果（內地客）唔過夜，消費當然無咁高」。不過，她認為，旅客訪港時到景點參觀、用膳和交通出行等消費，均有助振興本港經濟，「雖然唔多，積少積少咁樣，起碼令到個場旺啲」。

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傳統景點對大灣區旅客失吸引力 訪港團因深度遊、盛事改變行程

疫後本港旅遊業尚未完全復蘇，旅客消費模式有所改變。楊淑芬表示，自農曆新年後，內地「即日團」的數字有上升，深度遊成為趨勢。

楊淑芬指，雖然「傳統要去山頂就走唔甩」，不過，舊有旅遊熱點對部分大灣區旅客「未必好吸引」，相反，許多內地旅客口耳相傳的深度遊景點，以至香港舉行的盛事等，均有一定吸引力。她表示，五一長假期間，港島一帶分別有已故作家金庸的主題展覽、「TeamLab：光漣」展覽，維港亦會舉行首場煙火表演，料吸引內地旅客到場，亦會豐富旅行團行程。

旅客不留港選即日深度遊 楊淑芬：旅客識搵窿窿罅罅去行

楊淑芬指，現時自由行旅客「識搵窿窿罅罅（景點）去行」，但同時未必理解景點背後故事，所以部份人會選擇參與「Day Tour」導賞團，料今次連假的800個旅行團的行程，亦會傾向這種導賞團模式，解說更多香港故事。

她舉例，去年旅議會舉行的深度遊設計比賽，曾設計「追。張國榮」的行程，可到訪其一生的重要地點，如他參加歌唱比賽出道的大會堂，各類MV場景等，再作導賞和講解。

▼3月25日 「TeamLab：光漣」 ▼



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料維港兩岸酒店生意假期首兩日暢旺

本港酒店房價貴，被歸咎為其中一個旅客不留夜的原因。楊淑芬指，因應五一長假期，房價一定較貴，整體對比疫情前，價錢並非較高，相信維港兩岸酒店生意仍然十分暢旺，「1、2號未必有（酒店預訂），3、4號就仲有」；其他地方的酒店則要視乎地區。

楊淑芬不同意旅客視香港為「大灣區旅遊」的中轉站，「香港（旅遊）喺亞洲上仲係好有利」，但同意香港需要轉型，提供不同體驗予旅客，包括「（景點）有咩Behind the screen（背後故事）」。

旅遊促進會總幹事崔定邦則同意，長遠要豐富旅客來港的旅遊體驗，不過，單以香港一站，或不足以吸引旅客停留多日，預計黃金周假期，有內地客可能會選擇在香港、深圳、澳門三地各停留一、兩日，「情況同我哋去大阪，大阪係我哋個HUB；飛關西，但都會去和歌山、落去神戶等（一樣）」。

▼五一黃金周在香港的內地旅客情況▼



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