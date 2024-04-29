五一｜旅遊業指內地樂迷愛來港睇show　倡配合深度遊盛事吸客留港

內地「五一黃金周」長假期臨近，維港兩岸繼續有不同大型活動舉行，其中有台灣殿堂樂隊五月天來港開演唱會。



旅遊促進會總幹事崔定邦表示，相信黃金周會帶動大批旅客訪港，連假期間在維港海濱舉行演唱會，對香港有正面影響。他指，留意到疫後內地客來港看演唱會的趨勢，有酒店更與內地旅行社合作，為內地歌迷安排行程，相信除了中環海濱演出場地吸引，亦因兩地交通往來方便，語言溝通不成大問題，容易訂購門票和住宿，便利成行。旅遊業議會總幹事楊淑芬認為，演唱會再配合深度遊、大型盛事等，行程體驗多元化，有利延長旅客留港時間。



旅遊促進會總幹事崔定邦今日（29日）預料，黃金周會帶來大批旅客，他又提到，連假期間在維港舉行的演唱會對香港有正面影響，他形容今次假期將會「好火爆」。（資料圖片／梁鵬威攝）

五月天演唱會橫跨黃金周 崔定邦料附近食肆、酒店受惠

一連五日的內地黃周金將於周三開始，崔定邦指，訪港的內地旅客有不同層面需求，部分除會繼續選擇到尖沙咀等名店區購物，亦會有一批旅客選擇深度遊。

台灣天團五月天於明日（30日）起，於中環海濱舉行七場演唱會，崔定邦指，樂隊在內地深受歡迎，留意內地早已宣傳香港場演唱會，本港製作單位受惠之餘，料為周邊餐飲和酒店帶來生意。他舉例，看演唱會的旅客，亦會順道到中環一帶食肆消費、甚至到酒店過夜，「那怕佢真係淨係嚟搭吓車、食餐飯、買樽水咁樣，但佢都幫緊我哋經濟㗎喎」。

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維港海濱演出配靚景吸引 華語圈旅客易掌握港資訊 訂門票方便

被問到內地樂迷熱衷來港看演唱會的現象，崔定邦表示，業界有留意情況，而其了解，有酒店與內地旅行社合作推出套票，為內地歌迷安排行程。他續指，在香港舉行演唱會，最大綽頭正是維港景色，例如在中環海濱舉行演唱會，舞台背後商廈林立的震撼，「其實唔係其他地方做到，正正係我哋賣點」。

他稱，「任何旅客喺香港玩得開心與唔開心，去維港行下都會突然對香港行程滿意」，而旅客到維港「行下、吹下海風，睇下兩岸咁壯觀建築，都會好滿意」。

崔定邦續說，香港奉行兩文三語，對於華語圈旅客，語言溝通不會有困難，好易掌握旅遊資訊；購買活動門票、上網預訂酒店等亦十分方便，旅客只要「搞掂交通」已可成行，「呢班正正係我哋講高消費一群，如果加埋酒店，真係唔惹少」。

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旅議會：曾有旅客租遊艇海上睇Show 配深度遊、盛事可吸客留港

旅遊業議會總幹事楊淑芬表示，知名歌手或樂隊來港辦演唱會能帶動旅遊業，舉例部分旅客「唔止睇一場」，更會追隨表演單位的行程，而決定留夜日數，若果日後能舉辦更多演唱會，業界對此歡迎。

部份演唱會選址中環海濱舉行，她指，有業界反映，有旅客會租用遊艇，在維港海上「隔空參與」，雖然「唔會好多呢啲團」，但同樣頗受內地客歡迎，「唔需要迫住，又可以感受氣氛。」。

她又認為，演唱會再配合深度遊行程、大型盛事，體驗的活動更多，除可吸引更多旅客來港，更會延長留港時間。