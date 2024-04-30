五一黃金周｜旅發局擬用帶貨炒熱香港　程鼎一揭小紅書靠香港起家

五一黃金周將至，旅發局預料將有80萬名旅客來港，較去年多三成。旅發局總幹事程鼎一今早（30日）於新城財經台節目表示，旅發局已作出部署，例如透過內地的消費及旅遊平台，以帶貨形式「炒熱」香港，並預計五一黃金周的表現理想。



他又指，旅發局已與內地社交平台小紅書展開戰略性合作，並透露小紅書當年起家便在邊境向旅客派發單張，提供香港購物攻略，「由咁樣開始逐步逐步做到今日嘅小紅書，所以對佢哋嚟講香港有特別嘅感情。」



▼2024年3月6日 首批青島自由行旅客抵港▼



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通過內地消費平台帶貨炒熱香港

旅發局總幹事程鼎一表示，自恢復通關後一直長線投資對外宣傳，並取得成效，過去農曆新年的表現比想像中好。因此為迎接五一黃金周，旅發局亦作出步署，例如透過內地的消費及旅遊平台，以帶貨的形式等「炒熱」香港。

程鼎一又指，觀察到旅遊景點、主題樂園的門票預購，以及酒店的訂房率不錯，預計五一黃金周的表現理想。例如最近開放青島及西安的自由行，當地的反應熱烈，旅行社積極推廣，航空公司亦增加航班。

▼旅發局在西安及青島地標播放香港宣傳片▼



已與小紅書展開戰略性合作 每年合作兩三次

程鼎一並提到內地社交平台小紅書，為旅發局於境外合作次數最多的夥伴，並已展開戰略性合作。他透露，雙方並無指標，但每年起碼合作兩至三次推廣香港，而旅發局過去曾邀請88名小紅書受歡迎的博主來港，並分享實戰經驗，最終反應良好，自此合作愉快。

程鼎一更透露，小紅書的起家與香港有密不可分的關係，由於不少內地旅客來港購物，當年小紅書便在邊境向旅客派發單張，提供香港購物攻略，「由咁樣開始逐步逐步做到今日嘅小紅書，所以對佢哋嚟講香港有特別嘅感情。」

負面小紅書標題 內文或讚美香港

對於小紅書不時有負面的香港訊息。程鼎一表示接待小紅書的博主時，亦會鼓勵他們反映真實的香港，若有不好的內容亦會接受，香港各界會一同改善。

程鼎一並得知香港傳媒關注小紅書，但提醒負面的標題有時候與內容不符︰「好多時我發覺標題睇落去好似好負面，但再睇落去，例如『香港我唔敢再去喇』，但裡面可能係讚美嘅說話。」

旅發局未來將推出好客之道的運動，標語為「做多一步，好客之道」。（網上圖片）

內地客滿意度增加兩個原因︰電子支付增加、普通話溝通

此外，本港最近對服務業水平掀起討論，程鼎一表示各界均抱有不同的看法，而旅發局根據旅客離境的調查數據，發現旅客對香港的滿意度較疫情前提升，當中原因便包括電子支付增加，普通話溝通等。

禮貌運動標語曝光 「做多一步，好客之道」

程鼎一又指，港人最近盛行北上消費，或因內地的高服務水平，以致部份港人對本地有所抱怨。他期望業界再作改善，未來將推出好客之道的運動，並透露標語為「做多一步，好客之道」。

被問到未來的整體策略，程鼎一表示去年初剛恢復開關，旅發局主要向旅客表達「Hello Hong Kong」，當時邀請旅遊業界及KOL等共2,000多人來港，將香港的正面訊息帶回當地。他認為經過宣傳後，國際傳媒對香港的態度有改變，已逐步由負面改為中性。